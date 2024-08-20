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Электрокары стали покупать чаще в Петербурге

Продажи электромобилей в июле выросли на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А за январь-июль спрос вырос в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом.

Shutterstock.com (Drazen Zigic)

Всего за июль 2024 года зарегистрировали 77 электромобилей, в то время как в 2023 году их было 72, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет «Автостат инфо». С января по июль продажи электромобилей увеличились более чем в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего зарегистрировали 707 электрокаров.

В Ленобласти, напротив, в июле продажи упали более чем в два раза в сравнении с прошлогодним июлем. В регионе было зарегистрировано шесть таких машин против 13 в прошлом году. А вот за первые семь месяцев 2024 года спрос вырос в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года, за этот период зарегистрировали 107 электромобилей.

Самым популярным зарегистрированным автомобилем в Петербурге в июле стали китайский Zeekr — 41, а также Avatr и Lotus — 4. В Ленобласти: Zeekr — 3, Avatr, Evolute и Ora — по 1.

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