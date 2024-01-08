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В экзамене на водительские права изменится практическая часть

Так например, сумма штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличится с 5 до 7. Все изменения вступят в силу с 1 апреля.

michaeljung/shutterstock

Также изменятся габариты упражнения «Разворот в ограниченном пространстве». Размер коридора, в котором выполнялось это упражнение, увеличат с 5 метров до 7. МВД не будет требовать демонстрировать умение останавливаться и трогаться на спуске. Останется лишь задание, на котором будет необходимо трогаться на подъеме эстакады. Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь инспекторам ДПС, принимающим экзамен, запретили находиться на переднем пассажирском кресле с дополнительными педалями, чтобы исключить возможность привлечения их к ответственности в случае ДТП с учебным автомобилем. Изменились и сроки пересдачи. Теперь прийти на новую попытку можно будет не ранее, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев.

В прошлом году в экзамен на получение водительских прав добавили вопросы об использовании электросамокатов. Тогда МВД внесло правки в теоретическую часть экзамена.

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