В экзамен на получение водительских прав добавили вопросы об использовании электросамокатов

Теперь экзаменуемым придется ответить на ряд вопросов об использовании электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС. «Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным/нечётным числам месяца») и другие», — заявили в пресс-центре министерства.

Кроме того, в билетах появились вопросы о применении новой секции светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Также теперь кандидатам на получение прав предстоит изучить совместное использование знака 3.27 («Остановка запрещена») и жёлтой линии горизонтальной дорожной разметки 1.4.

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются как средства индивидуальной мобильности: их максимальная скорость может быть 25 километров в час, а вес — 35 килограммов. За эти и другие нарушение грозит штраф от 800 рублей.