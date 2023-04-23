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В экзамен на получение водительских прав добавили вопросы об использовании электросамокатов

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МВД внесло правки в теоретическую часть экзамена. Корректировка экзаменационных заданий связана с изменениями правил дорожного движения, вступившими в силу с 1 марта.

forden / Shutterstock.com

Теперь экзаменуемым придется ответить на ряд вопросов об использовании электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС. «Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным/нечётным числам месяца») и другие», — заявили в пресс-центре министерства.

Кроме того, в билетах появились вопросы о применении новой секции светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Также теперь кандидатам на получение прав предстоит изучить совместное использование знака 3.27 («Остановка запрещена») и жёлтой линии горизонтальной дорожной разметки 1.4.

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются как средства индивидуальной мобильности: их максимальная скорость может быть 25 километров в час, а вес — 35 килограммов. За эти и другие нарушение грозит штраф от 800 рублей.

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