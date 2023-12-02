В Петербурге хотят воссоздать электромобиль, который можно собрать в гараже

Проект автомобиля сверхмалого класса задумывался еще в Советском союзе. Его главная задумка — возможность собрать любому человеку у себя в гараже. Предусматривалась возможность купить набор деталей. Известно о трёх экземплярах автомобиля, но ни один из них не был достроен. Проект был заморожен с 1989 года, до наших дней сохранился только один незаконченный прототип. Теперь проект хотят возродить, но уже в электроверсии. В ней два мотора располагаются сзади, батареи установлены под сиденьями и частично в заднем багажном отсеке.

Название «Лимпопо» придумал Александр Кулыгин. Дизайн машины выполнен в стилистике минивэна «Охта». Заняться производством хотят сыновья Геннадия Хаинова — Александр Екатеринчев и Даниил Хаинов. «Сначала мы продолжим подготовку кузова к покраске, затем необходимо выполнить оставшиеся работы по электрике, а именно, изобрести приборный щиток, на который будут выведены контрольные лампы. В списке работ также изобретение передних фар, поворотников и задних стоп-сигналов. Последний этап - это салон автомобиля. По внутренним элементам интерьера необходимо изобрести спинки кресел и облицовку руля», — цитирует одного из сыновей ТАСС.

Летом мы рассказывали, что продажи электроавтомобилей выросли в Петербурге почти в 3 раза. Самыми продаваемыми стали отечественный Evolute, Tesla и китайские Zeekr.