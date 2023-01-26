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КамАЗ готовится к тестированию беспилотных грузовиков на трассе М-11

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Перед запуском специалисты научно-технического центра компании работают над разработкой высокоточной цифровой карты федеральной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. После тестов беспилотные большегрузы смогут планировать свои действия и совершать маневры.

Shutterstock.com

«Высокоточная цифровая карта дороги позволит автомобилю-роботу позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров. Это обеспечит безопасное движение автомобиля, выверенные маневры и более правильное прогнозирование как собственных действий, так и действий других участников движения», — отметили в пресс-службе КамАЗа.

В компании «КамАЗ» отметили, что дорогу от Москвы до Петербурга отсканировали еще в конце декабря 2022 года, когда по «Неве» проехали два автомобиля КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907. Имея данные обо всех инфраструктурных объектах вроде дорожных знаков, светофоров, погодных станций, мостов, развязок, бордюров и съездов, беспилотные автомобили смогут правильно планировать свои действия, совершая различные маневры.

Уже сейчас испытания беспилотников проходят на маршрутах Набережные Челны — Казань и Набережные Челны — Нижнекамск. В планах компании с марта 2023 года запустить регулярные поездки по трассе двух беспилотных большегрузов, а в третьем квартале к ним присоединятся еще три грузовика.

Напомним, власти страны сообщали, что между Москвой и Петербургом запустят грузовые беспилотники в 2024 году. Участниками эксперимента станут «КамАЗ», разработчик умного автооборудования «Старлайн», логистические компании «Глобалтрак лоджистик», сеть «Магнит», подразделение X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») под названием Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».

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