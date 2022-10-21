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Транспорт

Между Москвой и Петербургом запустят грузовые беспилотники в 2024 году

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Правительство одобрило экспериментальный правовой режим на трассе М11 «Нева» между Москвой и Петербургом. На ней смогут тестировать беспилотный транспорт. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Shutterstock.com

Первые беспилотные грузовики могут запустить уже в 2024 году. До этого власти планировали запустить проект в 2023 году. Участниками эксперимента станут «КамАЗ», разработчик умного автооборудования «Старлайн», логистические компании «Глобалтрак лоджистик», сеть «Магнит», подразделение X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») под названием Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».

На трассе собираются тестировать беспилотные грузовики, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от М11. Всего правительство планирует сделать беспилотными 19,5 тыс. километров российских дорог общего пользования к 2030 году.

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