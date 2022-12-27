На бывшем заводе Nissan в Петербурге запустят производство более дорогих машин Lada

«Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D», — уточнил Соколов. Однако сколько будет стоить один автомобиль, он не уточнил.

Президент АвтоВАЗа напомнил, что компания продолжает вести переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, пишет «Прайм».

«Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса», — сказал он.

Ранее появилась информация, что завод Nissan в Петербурге планируют перепрофилировать под сборку китайских машин FAW. Отмечается также, что эта сделка проводится при посредничестве «Камаза», говорят источники в Минпромторге. Коммерсанты прорабатывают несколько вариантов возобновления работы завода в Петербурге.