18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

СМИ: завод Nissan в Петербурге планируют перепрофилировать под сборку китайских машин FAW

Поделиться:

Отмечается также, что эта сделка проводится при посредничестве «Камаза», говорят источники в Минпромторге. Коммерсанты прорабатывают несколько вариантов возобновления работы завода в Петербурге.

dekitateyo / Shutterstock.com

Один из них предусматривает, что управлять предприятием Nissan будет российская компания. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, партнером китайского First Automobile Works (FAW)может стать «Камаз», но «есть и конкуренты». Другой собеседник издательства подтверждает привлечение российского автоконцерна.

Кроме того, по другой версии предполагается, что собирать автомобили будет китайский госконцерн FAW. Однако на какой стадии находятся переговоры и какие еще китайские компании рассматриваются, неизвестно. В Минпромторге пока не делали официального заявления по поводу перезапуска завода Nissan.

Ранее министерство объявило о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением NMGR) ФГУП «НАМИ», Центральному научно-исследовательскому автомобильному и двигателестроительному институту. Речь идет о заводе в Петербурге и центре продаж в Москве.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: