СМИ: завод Nissan в Петербурге планируют перепрофилировать под сборку китайских машин FAW

Один из них предусматривает, что управлять предприятием Nissan будет российская компания. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, партнером китайского First Automobile Works (FAW)может стать «Камаз», но «есть и конкуренты». Другой собеседник издательства подтверждает привлечение российского автоконцерна.

Кроме того, по другой версии предполагается, что собирать автомобили будет китайский госконцерн FAW. Однако на какой стадии находятся переговоры и какие еще китайские компании рассматриваются, неизвестно. В Минпромторге пока не делали официального заявления по поводу перезапуска завода Nissan.

Ранее министерство объявило о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением NMGR) ФГУП «НАМИ», Центральному научно-исследовательскому автомобильному и двигателестроительному институту. Речь идет о заводе в Петербурге и центре продаж в Москве.