Стоимость техосмотра в Петербурге вырастет почти в два раза

За ТО легкого авто петербургским владельцам придется платить 1543 рубля вместо 881 рубля. А техосмотр мотоциклов подорожает с 294 до 515 рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург». Для грузовиков стоимость процедуры увеличится с 940, 1 850 и 1 997 рублей (в зависимости от тоннажа) до 1 646, 3 241 и 3 498 рублей соответственно.

Напомним, что цены на услугу не менялись в Петербурге с 2012 года. Но несмотря на изменения на государственном уровне, окончательные цены все равно будут устанавливать организации, получившие соответствующую аккредитацию.

Как сообщалось ранее, подорожание связано с тем, что операторы обслуживания недовольны положением дел, ведь нынешние расценки не окупают диагностическое оборудование и текущие расходы.