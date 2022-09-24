В России подорожает технический осмотр авто

С 2023 года в России вырастут тарифы на технический осмотр автомобилей. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы. Цены регулируются приказом десятилетней давности. Поэтому подорожание связано с тем, что операторы обслуживания недовольны положением дел, ведь нынешние расценки не окупают диагностическое оборудование и текущие расходы.

Стоимость проверки может еще вырасти после того, как операторы предоставят расчеты, а местные власти с ними согласятся. При формировании тарифов также будет учитываться накопленная и годовая инфляция. «Подходы к определению предельного размера платы за прохождение ТО скорректированы для обеспечения целесообразности работы пунктов техосмотра и сохранения доступности этой услуги для водителей», — заявили в ФАС.

Ранее объявили, что уже в октябре в России начнут применять электронные водительские права. Но пока только в рамках эксперимента.