В России подорожает технический осмотр авто

Со следующего года в России подорожает стоимость технического осмотра автомобилей. Там, где тариф долгое время не менялся, составляя 400–500 рублей, он будет поднят как минимум до 913 рублей за легковую машину.
С 2023 года в России вырастут тарифы на технический осмотр автомобилей. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы. Цены регулируются приказом десятилетней давности. Поэтому подорожание связано с тем, что операторы обслуживания недовольны положением дел, ведь нынешние расценки не окупают диагностическое оборудование и текущие расходы.
Стоимость проверки может еще вырасти после того, как операторы предоставят расчеты, а местные власти с ними согласятся. При формировании тарифов также будет учитываться накопленная и годовая инфляция. «Подходы к определению предельного размера платы за прохождение ТО скорректированы для обеспечения целесообразности работы пунктов техосмотра и сохранения доступности этой услуги для водителей», — заявили в ФАС.
Ранее объявили, что уже в октябре в России начнут применять электронные водительские права. Но пока только в рамках эксперимента.
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