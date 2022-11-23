На заводе «Москвич» началось производство автомобилей

По данным Минпромторга, модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой «механикой». Также будет создана электрическая версия авто. Запаса его хода хватит на 410 километров

«Москва сегодня выпускает новые модели под старым брендом «Москвич», и это историческое событие. Понятно, что мы начинаем с крупноузловой сборки. Но через несколько лет, я надеюсь, я уверен, что мы начнем выпускать автомобили на собственной платформе. Более того, в линейке будет электромобиль, а в области электротранспорта у нас большая компетенция. Это будущее с точки зрения технологий», — заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, приоритетом завода будет производство электромобилей на собственной платформе с постепенным повышением локализации. Старт продаж по всей России намечен на март 2023 года. Также ожидается, что производство электромобилей «Москвич» к 2025 году увеличится до 25 тысяч.

Летом мы рассказывали, что на автозаводе рассекретили эскизы всего модельного ряда возрожденного бренда.

В конце октября стало известно о планах об уходе из России японского производителя шин Bridgestone.