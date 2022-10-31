18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Японский производитель шин Bridgestone продаст активы в России

Поделиться:

Компания рассчитывает уйти с российского рынка в течение нескольких месяцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз Bridgestone.

Shutterstock.com

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ищет локального инвестора. Процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

Как пишут Ведомости, в пресс-службе компании уточнили, что Bridgestone ведет деятельность в России с 1998 г. Среди активов компании — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и московский офис. В штате работают около тысячи человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: