Японский производитель шин Bridgestone продаст активы в России

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ищет локального инвестора. Процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

Как пишут Ведомости, в пресс-службе компании уточнили, что Bridgestone ведет деятельность в России с 1998 г. Среди активов компании — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и московский офис. В штате работают около тысячи человек.