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Автоконцерн Ford покинул российский рынок

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Американская компания продала свою 49% долю в совместном предприятии «Соллерс». Об этом сообщается на сайте Ford.

D K Grove / Shutterstock.com

«Ford Motor Company завершила сворачивание своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку, в марте этого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. Компания сохраняет за собой право выкупа акций в течение 5-летнего периода, «если глобальная ситуация изменится».

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продаст доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Сделка позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.

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