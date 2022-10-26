Автоконцерн Ford покинул российский рынок

«Ford Motor Company завершила сворачивание своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку, в марте этого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. Компания сохраняет за собой право выкупа акций в течение 5-летнего периода, «если глобальная ситуация изменится».

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продаст доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Сделка позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.