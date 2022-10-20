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Стало известно, когда планируют запустить завод «Москвич»

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Завод могут открыть уже в декабре. Об этом на Международном экспортном форуме «Сделано в России – 2022» сообщил Сергей Собянин. 

FotograFFF / Shutterstock.com

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», – рассказал мэр Москвы в рамках доклада Мишустину, сообщает Интерфакс.

По словам Собянина, есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения – для этого есть все компетенции.

Ранее стало известно, что на московском заводе Renault, который перешел в собственность города, хотят выпускать машины под брендом «Москвич». Предполагается, что в начале машины будут выпускать с двигателем внутреннего сгорания. В будущем планируется перейти на электрическую энергию и делать электромобили. Еще одно направление работы — локализация производства максимального количества автокомпонентов.

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