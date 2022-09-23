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Завод Toyota в Петербурге закрывается

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Завод Toyota в Шушарах прекращает производство автомобилей в России. Компания не смогла наладить поставки комплектующих в страну.

josefkubes / Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей авторетейла, завод законсервируют, вероятнее всего в будущем площадку продадут, но выпуск автомобилей на ней не возобновят. Отмечается, что компания полностью не уйдет из России, однако офис в Москве решено ликвидировать. В Минпромторге подтвердили закрытие завода в Петербурге.

Как сообщил источник в Смольном, городские власти будут обсуждать продажу актива вместе с компанией, но не возобновление производства. Кроме того, решение по закрытию завода не затронет работу дилерской сети Toyota, автомобили Toyota и Lexus продолжат обслуживать по гарантии.

На заводе в Петербурге выпускали бестселлеры рынка — Camry и RAV4. Машины этих марок экспортировали в Казахстан, Беларусь и Армению. Предприятие проработало в Петербурге 15 лет, с начала марта 2022 года ушло в простой из-за сложностей с поставкой комплектующих.

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