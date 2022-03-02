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Toyota приостанавливает производство автомобилей в Петербурге

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Японский автоконцерн Toyota Motor Corp с 4 марта временно прекращает производство автомобилей на заводе в Петербурге. Это связано с проблемами в поставках комплектующих, пишет «Фонтанка» со ссылкой на компанию.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Экспорт из Европы в Россию также прекратится, а продажи автомобилей остановятся, как только закончатся запасы. Сервисный бизнес, такой как техническое обслуживание, будет продолжать работу», — сообщает газета Nikkei.

Когда возобновится производство на петербургском заводе пока не ясно. Предприятие работает с 2007 года, там выпускают модели RAV4 и Camry. Мощность завода рассчитана на выпуск 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault и Volkswagen. BMW прекратил поставки машин бренда на фоне ситуации на территории Украины. Hyundai также заявил о временной приостановке выпуска автомобилей в Петербурге.

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