Штраф до 100 тысяч рублей и конфискация авто: в России планируют ужесточить наказание за шум от транспортных средств

В документе предлагается поднять штраф для владельцев автомобилей и мотоциклов, у которых на транспортном средстве используется прямая система выхлопа, которая создает сильный шум. Сейчас за это правонарушение назначается штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В проекте закона его хотят увеличить до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение статьи 6.4 КОАП РФ предлагают отправлять автомобиль или мотоцикл на штрафстоянку на три месяца.

Также нарушителей планируют привлекать к общественным работам сроком на семь дней.

Авторы законодательной инициативы считают необходимым обязать владельцев шумного транспорта устанавливать специальные устройства на выхлопной трубе, которые будут значительно снижать уровень шума. Подчеркивается, что для таких случаев владельцам транспортных средств необходимо содействовать в прохождении сертификации приборов и получении прав на их использование.

Ранее в Петербурге предложили ввести наказание для владельцев шумящих по ночам домашних питомцев. Такой законопроект внес на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов.