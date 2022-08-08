Беглов хочет ввести наказание за лай собак по ночам в Петербурге

В пояснительной записке сказано, что законопроект исправляет пробел в законе об административных правонарушениях, в котором не учтено, что производить шум в ночное время и в праздничные дни с 8 до 12 утра могут домашние животные.

Градоначальник ссылается на то, что в управление ветеринарии поступает «значительное количество обращений жителей многоквартирных домов, <...> содержащих жалобы на соседей — владельцев домашних животных в связи с шумом, источником которого являются принадлежащие им животные». Беглов предлагает штрафовать владельцев шумных животных на сумму от 500 до 5 000 рублей.

По словам депутата Вишневского, непонятно, как будет применяться закон. При условии, что сотрудники управления ветеринарии будут выезжать на жалобы по ночам, то остается открытым вопрос: как определить квартиру, из которой исходит шум. Он также отмечает, что никто не обязан предоставлять доступ в квартиру для проверки.