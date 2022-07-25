За систематическую езду без прав водителям в России грозит уголовная ответственность

По статье вводится уголовная ответственность за вождение, если водителя ранее лишили прав и подвергли административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ). Или же если была судимость за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств (пункт «в» части 2, пункт «в» части 4 или пункт «в» части 6 статьи 264 УК РФ или 264.3 УК РФ). В этом случае нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Помимо этого, вступает в силу и часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ. По ней предусматривается административная ответственность (штраф или обязательные работы) за повторное вождение при лишении прав, но действия водителя «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

За это может грозить штраф в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. При совершении ДТП вождение без прав является теперь отягчающим обстоятельством.

Напомним, Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав. А у злостных нарушителей предложили конфисковать автомобили. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.