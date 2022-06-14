За многократное опасное вождение без водительских прав хотят конфисковать автомобили

Вице-спикер Госдумы и автор проекта Ирина Яровая считает, что «действующие нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управлять автомобилем, будучи лишенным такого права или не имея его».

«Предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тысяч по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав», — сообщила она.

Для нарушителей, которые не исполняют закон повторно, предлагается ввести уголовную ответственность. Она будет наступать, если нарушитель без прав сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для тех водителей, которых привлекли к уголовной ответственности, хотят ввести дополнительную меру: возможность конфискации автомобиля на основании обвинительного приговора.