18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

В России увеличат штрафы за выброс мусора из автомобилей

Поделиться:

В России ужесточают наказание для тех, кто выбрасывает мусор из автомобиля и оставляет его на проезжей части. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации.

Shutterstock.com

«Закон увеличивает сумму штрафа за сброс с автотранспорта отходов производства и потребления в не предназначенных для этого местах для граждан, а также предусматривает наложение административного штрафа в повышенном размере за повторное совершение указанных правонарушений», — рассказал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

Штраф до 15 тысяч рублей ждет тех, кто выбросит или выгрузит из легковушки мусор. Для юридических лиц максимальный штраф составит уже 50 тысяч рублей. Если правонарушение совершено с использованием грузового транспорта, то штраф для физлиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

За повторное правонарушение, помимо штрафа, может грозить конфискация автомобиля. Нарушения будут фиксироваться в том числе специальными фотоловушками.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в России могут начать выдавать электронные водительские права. В рамках совместного проекта ГИБДД и Минцифры также планируется перевести безбумажный формат свидетельства регистрации транспортного средства.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: