В России увеличат штрафы за выброс мусора из автомобилей

«Закон увеличивает сумму штрафа за сброс с автотранспорта отходов производства и потребления в не предназначенных для этого местах для граждан, а также предусматривает наложение административного штрафа в повышенном размере за повторное совершение указанных правонарушений», — рассказал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

Штраф до 15 тысяч рублей ждет тех, кто выбросит или выгрузит из легковушки мусор. Для юридических лиц максимальный штраф составит уже 50 тысяч рублей. Если правонарушение совершено с использованием грузового транспорта, то штраф для физлиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

За повторное правонарушение, помимо штрафа, может грозить конфискация автомобиля. Нарушения будут фиксироваться в том числе специальными фотоловушками.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в России могут начать выдавать электронные водительские права. В рамках совместного проекта ГИБДД и Минцифры также планируется перевести безбумажный формат свидетельства регистрации транспортного средства.