В России на 65% увеличились продажи электрокаров

Самой популярной моделью стала Tesla Model Y. С января по май россияне купили 248 электромобилей. Следом по востребованности идет Tesla Model 3. Модель приобрели 211 житель России. Тройку лидеров замыкает электрокар класса люкс Porsche Taycan (131 машина). Также на российском рынке часто приобретали две модели Audi — E-Tron и E-Tron Sportback. Первый электромобиль выбрали 88 покупателей, а второй — 70.

Около 49% электромобилей купили жители Москвы и Московской области. По данным экспертов, интерес к электрокарам растет за счет сильного падения российского автомобильного рынка.

«Сейчас находят своих владельцев и встают на учет те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной "растаможки"», — объяснил причины увеличения интереса потребителей к электромобилям директор «Автостата» Сергей Целиков.

До 31 декабря 2021 года в России действовали нулевые пошлины на ввоз электрокаров. После этой даты ее отменили. Теперь автомобили ввозят в страну на общих основаниях. Однако повышенный спрос будет снижаться. По словам Целикова, в ближайшие месяцы продажи электрокаров в России заметно уменьшатся.

Напомним, советские автомобильные бренды «Волга» и «Победа» хотят возродить в России. Проект могут запустить на разных площадках, в том числе на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде, сообщил Мантуров. Однако сроки запуска производства глава Минпромторга Денис Мантуров не указал.