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Минпромторг хочет возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

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Советские автомобильные бренды «Волга» и «Победа» хотят возродить в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.

Olga52 / Shutterstock.com

По его словам, «у коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или и то, и то». Проект могут запустить на разных площадках, в том числе на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде, сообщил Мантуров. Однако сроки запуска производства глава Минпромторга не указал.

В СССР автомобили ГАЗ-М-20 «Победа» производили с 1946 по 1958 годы на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Там же с 1956 года выпускали «Волги».

Напомним, на московском заводе Renault, который перешел в собственность города Москва, хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

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