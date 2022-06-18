Минпромторг хочет возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

По его словам, «у коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или и то, и то». Проект могут запустить на разных площадках, в том числе на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде, сообщил Мантуров. Однако сроки запуска производства глава Минпромторга не указал.

В СССР автомобили ГАЗ-М-20 «Победа» производили с 1946 по 1958 годы на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Там же с 1956 года выпускали «Волги».

Напомним, на московском заводе Renault, который перешел в собственность города Москва, хотят выпускать машины под брендом «Москвич». В планах сделать из него электромобиль. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.