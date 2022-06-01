ГИБДД дадут доступ к данным о здоровье водителей

Сейчас в законе прописано, что непрофессиональные водители должны проходить медкомиссию раз в десять лет — по истечению срока действия прав. По словам члена комиссии и председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, если в этот период у человека появляются противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом в ГИБДД не доходит.

«Теперь такая информация будет в автоматическом режиме поступать в ГИБДД из медучреждений, что ускорит принятие решений об аннулировании водительских прав у граждан, имеющих противопоказания по здоровью. В том числе у больных наркоманией и алкоголизмом», — отметил Груздев.

Он также отметил, что за последние пять лет аннулировали порядка 105,4 тыс. водительских удостоверений на основании таких болезней, как алкоголизм и наркомания. Однако всех этих граждан с перечисленными заболеваниями приходилось выявлять сотрудникам правоохранительных органов самостоятельно.

Напомним, в России планируют запустить сервисы, которые позволят предъявлять водительские удостоверения и полис ОСАГО в виде QR-кодов. Они будут доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто».