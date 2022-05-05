Почти в три раза упали продажи легковых автомобилей за месяц

Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза по сравнению с мартом. За месяц в России купили порядка 27,2 тысяч машин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата». За весь март по разным подсчетам было куплено от 55 до 78 тысяч автомобилей.
Отмечается, что спрос на автомобили в конце апреля начал активизироваться, хотя в начале месяца динамика была противоположной. Так, с 25 апреля по 1 мая объем зарегистрированных автомобилей вырос на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до 7,7 тысяч машин.
Также небольшой рос фиксировали и на неделе, завершившейся 24 апреля (на 19%, до 6,6 тыс. штук). А во вторую неделю месяца спрос показывал падение: с 11 по 17 апреля купили 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что меньше, чем в первую неделю месяца (5,7 тыс.).
Эксперты издания отмечают, что рост интереса к покупке автомобилей связан с эффектом отложенного спроса. Также возросший покупательский интерес подогревается тем, что машины немного потеряли в цене после пиковых значений в марте.
По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков, автомобили всех марок есть на складах, но и они скоро могут исчезнуть.
«В целом можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение двух-пяти месяцев в зависимости от объема бизнеса», — заключил он.
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