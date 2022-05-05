Почти в три раза упали продажи легковых автомобилей за месяц

Отмечается, что спрос на автомобили в конце апреля начал активизироваться, хотя в начале месяца динамика была противоположной. Так, с 25 апреля по 1 мая объем зарегистрированных автомобилей вырос на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до 7,7 тысяч машин.

Также небольшой рос фиксировали и на неделе, завершившейся 24 апреля (на 19%, до 6,6 тыс. штук). А во вторую неделю месяца спрос показывал падение: с 11 по 17 апреля купили 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что меньше, чем в первую неделю месяца (5,7 тыс.).

Эксперты издания отмечают, что рост интереса к покупке автомобилей связан с эффектом отложенного спроса. Также возросший покупательский интерес подогревается тем, что машины немного потеряли в цене после пиковых значений в марте.

По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков, автомобили всех марок есть на складах, но и они скоро могут исчезнуть.

«В целом можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение двух-пяти месяцев в зависимости от объема бизнеса», — заключил он.