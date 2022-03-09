Налог на роскошь хотят собирать с автомобилей дороже 10 млн рублей

«Теперь он [налог] будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал Мишустин.

Поправками в Налоговый кодекс занимались в Минпромторге. Отдельно сказано, что изменения коснуться автомобилей, которые были приобретены с 1 января 2022 года.

Сейчас автомобилисты с машиной стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить налог с коэффициентом 1,5. Чем старше автомобиль, тем ниже коэффициент. Для транспортных средств возрастом один-два года коэффициент составлял 1,3, а возрастом два-три года — 1,1.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства представил несколько законопроектов, которые должны помочь российской экономике в условиях санкций. Среди них: освобождение граждан от налога с процентов по вкладам, запрет на вывоз и ввоз продукции и изменение налога на роскошь. Рассказываем подробнее.