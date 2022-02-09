В России планируют ужесточить наказание для водителей без прав

Предлагается увеличить размер штрафа для водителей, которых лишили права управления транспортным средством, с 30 тысяч рублей до 50-100 тысяч рублей. Также, по мнению Яровой, нужно ужесточить административную ответственность. Но как именно это собираются сделать — пока неизвестно.

«Тот уровень ответственности, который есть, — это скорее мера поощрительного характера [для водителей], чем мера ответственности и удерживания. Лицо, не имеющее прав, каждый раз откупается незначительными суммами и продолжает управлять транспортными средствами и совершать правонарушения», — заявила Ирина Яровая.

Предложения представят рабочей группе Госдумы по подготовке изменений в законодательство, устанавливающих ответственность за опасное вождение до конца текущей недели. А по заверениям самой Яровой, поправки в закон могут внести уже в ближайшее время.

Данную инициативу поддерживают начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко и замминистра юстиции Вадим Федоров. Но есть и те, кто высказал сомнения по поводу предложения Яровой. Эксперты считают, что доля ДТП с участием водителей, у которых изъяли права, крайне мала. Также предполагается, что новые поправки повлекут за собой рост коррупционной составляющей.

Напомним, с 10 января в России вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД. Водители будут привлекаться к ответственности, если ранее имели административный штраф или были лишены прав за превышение скорости на более чем 60 километров в час, а также за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.