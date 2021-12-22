В России ввели уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Водитель получит наказание, если уже ранее имели административный штраф или кого лишали водительских прав за превышение скорости на более чем 60 километров в час, а также за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.
Увеличивается ответственность и для тех людей, кого уже судили по данной уголовной статье, но после был снова привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.
В законе предусматривается наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей (при повторной судимости до 600 тысяч рублей) или лишения свободы на срок до двух лет. Авторы законопроекта считают, что около 40% автолюбителей не пугают административные штрафы и они снова нарушают правила дорожного движения.
Напомним, российских автовладельцев, которые нарушают ПДД, будут штрафовать без составления протокола, а только на основании записей на фото и видео в специальном мобильном приложении.
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