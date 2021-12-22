В России ввели уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД

Водитель получит наказание, если уже ранее имели административный штраф или кого лишали водительских прав за превышение скорости на более чем 60 километров в час, а также за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.

Увеличивается ответственность и для тех людей, кого уже судили по данной уголовной статье, но после был снова привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В законе предусматривается наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей (при повторной судимости до 600 тысяч рублей) или лишения свободы на срок до двух лет. Авторы законопроекта считают, что около 40% автолюбителей не пугают административные штрафы и они снова нарушают правила дорожного движения.

Напомним, российских автовладельцев, которые нарушают ПДД, будут штрафовать без составления протокола, а только на основании записей на фото и видео в специальном мобильном приложении.