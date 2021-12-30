В России могут ввести налоговый вычет до 130 тысяч рублей за покупку автомобиля

С предложением ввести налоговый вычет до 130 тысяч рублей при покупке автомобиля выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, инициатива была направлена в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

В письме Орлов напомнил, что, в соответствии с налоговым законодательством России, каждый гражданин при приобретении недвижимости имеет право один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 миллионов рублей, вернув себе 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей. Покупка автомобиля, по его мнению, также чрезвычайно важна, однако налоговый вычет по ней не предусмотрен.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей», — приводит RT выдержку из обращения Орлова.

Напомним, россияне также могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Вернуть можно будет 13% от расходов на спорт, максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей — при условии годовых трат на занятия в размере 120 тысяч. Спортивный налоговый вычет начнут производить с 1 января 2022 года.