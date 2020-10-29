Россияне смогут получить больше 15 тысяч рублей в год за занятия спортом

Как пишет «Коммерсантъ», максимальный размер вычета, на который сможет претендовать занимающийся спортом россиянин, может составить 15,6 тысяч рублей в год. Как считает министр спорта Олег Матыцин, это «создаст дополнительные возможности для россиян активно заниматься спортом в фитнес-центрах и спортивных залах».

По информации президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в законодательство также может быть внесено определение «физкультурно-оздоровительная услуга» — это «даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться налоговым вычетом».

Налоговые вычеты для россиян, занимающихся спортом, позволят достичь целевых показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни», согласно которому к доля спортивных россиян к 2024 году должна составить 55%, а к 2023-у — 70%. Однако для того, чтобы запустить механизм вычетов, необходимо утвердить перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые он будет распространяться.