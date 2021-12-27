В бюджет до 500 тысяч рублей в 2021 году уложились более 60% россиян. Автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в 2021 году приобрели 24% от 1 до 2 миллионов — 9%, больше этого порога — только 3% покупателей. За три года средний чек на покупку авто при этом вырос значительно. Если в 2019-ом почти 75% россиян укладывались в бюджет до 500 тысяч рублей, то в 2021-ом — 64%. Об этом следует из данных автомобильного сайта «Дром», о которых пишет «Деловой Петербург».

В Петербурге полмиллиона рублей на покупку автомобиля потратили 52% горожан. Почти каждый третий (28%) уложился в 500 000-1 000 000 рублей, 13% водителей купили машину в ценовом сегменте от 1 до 2 миллионов рублей. Только 7% смогли позволить себе авто дороже 2 миллионов рублей.

С начала года подержанные машины прибавили в цене 31% — средняя стоимость автомобилей с пробегом в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. Самые популярные поддержанные авто в России — Lada Priora, Toyota Camry и Lada 2114 Samara.

Напомним, ранее стало известно, что продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования в 2021 году кратно выросли. За период с января по сентябрь было продано на 37,5% больше часов, чем за девять месяцев 2020-го, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. При этом такие продукты, как яйца, мука и масло пользуются все меньшим спросом у покупателей.