Пока продажи продовольственных товаров вроде яиц, муки и масла падают, ювелирные украшения, часы и смартфоны пользуются повышенным спросом. По данным Росстата, за период с января по сентябрь было продано на 37,5% больше часов, чем за девять месяцев 2020-го, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. На продажи повлияли и ограничительные меры по коронавирусу — в сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года россияне приобрели более чем в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров.

О потребительском буме на дорогие товары говорят и ритейлеры. «Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением», — приводит РБК слова гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук.

Потребительская стратегия «экономить на повседневных вещах и покупать дорогостоящие» появилась из-за неопределенности и пандемии. Сейчас существует неопределенность, и рациональные ожидания могут заменяться. Это значит, что в качестве прогнозной инфляции берется в расчет сегодняшняя 10-процентная по продовольственным товарам в среднем, а не целевая четырехпроцентная, возврат к которой ЦБ России обещает в будущем. То же относится к процентным ставкам. В расчетах учитывается сегодняшняя высокая, а не рационально обоснованная низкая в соответствии со снизившейся инфляцией в будущем», — отметил замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.