В ГИБДД назвали время суток, когда происходит больше всего аварий на дорогах

По данным ГИБДД, самый опасный промежуток дня для автомобилистов — с 17.00 до 20.00. В статистике не дается пояснений, почему в это время фиксируется больше всего ДТП, но в агентстве считают, что в эти часы на дорогах появляются уставшие после работы или нетрезвые водители.

Также отмечается, что меньше всего аварий фиксируется с часа ночи до семи утра. С начала года в России произошло более 109 тыс. ДТП, из которых почти 97 тыс. произошли из-за водителей, нарушивших ПДД. Примерно столько же аварий фиксировали в прошлом году. За десять месяцев погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали.

Напомним, российских автовладельцев, которые нарушают ПДД, будут штрафовать без составления протокола, а только на основании записей на фото и видео в специальном мобильном приложении. Это следует из поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.