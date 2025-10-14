Идеальная зубная косметичка: как выбрать щетку, пасту, монопучок? А нужны ли ирригатор и флосс?

Такой набор не только упростит ежедневную гигиену полости рта, но и поможет решать возникающие проблемы, связанные с зубами. О том, как создать свой «арсенал чистоты» для эффективного домашнего ухода, рассказала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, СЕО клиники «Столица».
Паста
Этот продукт решает сразу несколько ключевых задач:
- Очищает ротовую полость от налета и остатков пищи.
- Укрепляет эмаль и предотвращает развитие кариеса.
- Обеспечивает свежесть дыхания благодаря наличию в формуле ароматизаторов.
- Защищает улыбку и десны от различных недугов.
Каким должен быть состав пасты?
- лучше выбирать пасты с фтором — они являются эффективным средством для профилактики кариеса.
Фториды способствуют минерализации эмали, делают ее более устойчивой к агрессивным кислотам, которые выделяются бактериями в процессе обработки сахаров. Это помогает предотвратить разрушение и стоматологические заболевания, уменьшает чувствительность зубов, укрепляя их структуру.
- абразивные частицы в составе пасты должны быть не больше 70-80 RDA — этот показатель важен для целостности эмали;
- обратите внимание, есть ли в продукте ксилит — он пагубно воздействует на патогенную микрофлору и снижает ее активность;
- очень хорошо, если в пасте имеются ферменты: пепсин, бромелайн, папаин. Они разрушают налет, препятствуют формированию отложений на поверхностях.
Щетка
Обязательный компонент косметички, имеющий несколько важных функций:
- Она предназначена для механического удаления бактериальных колоний и загрязнений во рту.
- Форма и жесткость щетины позволяют достигать труднодоступных мест и гарантируют качественную гигиену.
- Ежедневные манипуляции со щеткой укрепляют десны, улучшают кровообращение в ротовой полости.
Каким выбрать инструмент?
- современная щетка должна иметь не менее 3000 ворсинок;
- лучше отказаться от супержестких вариантов и волнообразных поверхностей, остановиться на мягких моделях со щетинками одной длины;
- отлично чистят зубы щетки, которые не имеют вставок из силикона и прочих материалов. Качество гигиены повышается не за счет дополнительных конструкций, а благодаря большому количеству ворсинок;
- важно, чтобы щетина была притупленная на кончике, не царапала эмаль и мягкие ткани, ведь мы проводим гигиену 2 раза в день минимум по 2 минуты;
- удобнее всего пользоваться мануальной щеткой — она всегда доступна и легко помещается в косметичку. С ее помощью можно регулировать давление на ткани, руководствуясь специальной шкалой.
Не стоит забывать о сроке службы. Даже самая качественная щетка со временем теряет эффективность: ворс загибается, частично выпадает и уже не очищает должным образом. Поэтому стоматологи рекомендуют менять инструмент не реже одного раза в квартал.
Что касается электрических моделей, то в их применении есть свои особенности.
Плюсы:
- эффективное очищение улыбки от налета и загрязнений;
- устранение камня и мягких отложений;
- комфортная и безопасная чистка при ношении брекетов, имплантов или протезов;
- предотвращение воспалений десен и развитие гингивита;
- укрепление десен;
- контроль времени чистки с помощью встроенного таймера.
Минусы:
- при чрезмерном давлении или слишком частом использовании может стирать эмаль и травмировать десны;
- при неправильном положении даже электроника не обеспечит качественную гигиену;
- у чувствительных людей ежедневная вибрация может вызвать микровоспаления или рецессию десен (отступание десны от зуба);
- из-за высокой скорости вращения гаджет способен повредить заживающие ткани в полости рта после оперативного или стоматологического вмешательства;
- цена гораздо выше, чем у обычных щеток;
- требует подзарядки или батареек, что не всегда удобно в поездках.
В целом, не рекомендуется применять электрические щетки каждый день. А выбор подходящей именно вам модели лучше доверить любимому стоматологу.
Монопучок
Популярный аксессуар предназначен для точечной гигиены ротовой полости. Он хорош тем, что:
- Добирается до самых сложных участков, где скапливаются вредные микроорганизмы и мелкие кусочки еды.
- Помогает поддерживать чистоту в условиях повышенного риска стоматологических патологий.
- Обеспечивает укрепление мягких тканей, повышает качество домашних процедур.
Монопучок в сочетании с другими устройствами делает домашний уход более тщательным. Это в конечном итоге отражается на состоянии зубов и качестве улыбки.
Обязательное условие — в хорошем монопучке должно быть не менее 850 щетинок. Идеальный аксессуар имеет конусообразную форму, что позволяет ему тщательно прочищать межзубные пространства.
Такая щетка незаменима для людей с ортодонтическими системами, винирами или имплантами. Она удаляет налет вокруг конструкций, куда обычная щетка не добирается, и предотвращает воспаление десен. Кроме того, этот инструмент идеален для ухода после профессиональной чистки, когда ткани особенно чувствительны.
Ершик
Это важный предмет стоматологической гигиены, созданный специально для обработки участков между зубами, в том числе и у пациентов с имплантами, мостами и ортодонтическими конструкциями. Существует несколько модификаций ершиков, которые отличаются друг от друга жесткостью и размерами. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для каждого пользователя.
Приспособления эффективно справляются с бактериальным слоем в межзубном пространстве, предупреждают воспалительные заболевания и разрушение зубов, делают десны крепче. Современные ершики имеют анатомическую форму и могут гнуться под нужным углом — это особенно удобно для задних зубов. Некоторые модели оснащены сменными насадками, а ручка покрыта антискользящим материалом, что делает процесс более безопасным. При регулярном использовании можно сократить риск появления кариеса между зубами почти на треть!
Применение ершика в сочетании с пастой, щеткой и флоссом обеспечивает полноценный уход за зубочелюстной системой. Благодаря ему вы сможете поддерживать идеальную чистоту, а значит, и здоровье.
Аксессуары подбираются согласно рекомендациям доктора, нужный размер определяется с помощью специальной линейки. Поэтому без профессиональной консультации здесь не обойтись.
Флосс
Заметно снижает риски разрушения эмали, воспалений десен и заболеваний периодонта. Эта тонкая и прочная нить способна проникнуть даже в самое узкое пространство между зубами. Основное ее предназначение — удаление кусочков пищи и отложений, которые недоступны для ворсинок щетки. Аксессуары производятся из различных материалов:
- нейлоновые — самые популярные благодаря оптимальному соотношению цены и качества;
- тефлоновые — тонкие, прочные и скользящие, хорошо подходят для плотных контактов между зубами;
- шелковые — натуральные, но менее прочные и дорогие;
- капроновые — крепкие, но более грубые.
Регулярное применение нити улучшает состояние десен и свежесть дыхания, делая гигиену полости рта более полной и качественной. Перед покупкой лучше посоветоваться с доктором, чтобы узнать, как ей правильно пользоваться.
Ирригатор
На сегодняшний день не является тем гаджетом, который обязательно должен быть в косметичке. Он рекомендуется для применения тем, у кого стоят импланты, брекеты, ортопедические либо ортодонтические конструкции. В остальных случаях его функцию лучше выполняют ершики — они очень хорошо убирают мягкий налет. В то время, как струя воды, даже под давлением, не справляется с этим и не обеспечивает достаточную полировку боковой поверхности зуба.
Такая ситуация во многом связана с изменением характера пищи, которую мы употребляем. В 1960-1980 годах она была преимущественно грубого характера, поэтому ирригатор себя очень хорошо зарекомендовал. Так, специалисты отмечали снижение уровня развития кариеса на 70-80% при его использовании — в то время как в настоящее время речь идет всего о 20-30%.
! Все дело в том, что наша пища сейчас преимущественно мягкая, термически и химически обработанная и больше прилипает к поверхности зубов, особенно в межзубных пространствах. Именно поэтому важно механическое воздействие в этих зонах для качественного ухода за полостью рта — и здесь на помощь приходят ершики.
Также хорошей альтернативой ирригатора в повседневной гигиене являются флоссы: непосредственный контакт с боковой поверхностью зубов позволяет хорошо счищать налет. А именно он является провокатором, первоначальным пусковым механизмом развития кариеса: микроорганизмы, скапливающиеся в нем, выделяют кислоты, которые начинают разрушать поверхность эмали. Устраняя их механическим путем с помощью ершиков и флоссов, мы снижаем риск развития заболевания.
