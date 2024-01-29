6 причин исправить прикус (спойлер: и наладить работу мозга) в любом возрасте

Объясняем, почему ровная улыбка — секретный ингредиент хорошей памяти, спокойного сна, здорового ЖКТ и густой шевелюры.
Неправильный прикус — это нарушение смыкания зубных рядов. Определить самостоятельно, есть ли у человека такая проблема (или предрасположенность к ней) возможно далеко не всегда, а между тем положение челюсти и самих тридцати двух определяет не только красоту улыбки, но и другие аспекты здоровья: от работы легких до смекалистости мозга. «Детской» или «подростковой» патология не является, исправить прикус можно (и нужно) в любом возрасте. А если кажется, что и так сойдет, то вот основные причины (страшилки и мотиваторы) все-таки пересилить себя и сходить к стоматологу на консультацию.
Причина 1. Избежать сколиоза
При аномалиях прикуса нагрузка на кости лицевого скелета, щеки, язык и другие мышцы рта распределяется неравномерно, из-за чего верхняя и нижняя челюсти смещаются (вперед, назад или вбок). Это приводит к:
- ухудшению подвижности суставов и появлению весьма характерных щелчков при жевании, открывании или закрывании рта;
- неестественному положению головы и шеи и, как следствие, к сутулости и / или изменению позвоночника (например, искривлению, скручиванию, появлению горба!).
Причина 2. Не задыхаться
Если нижняя и верхняя челюсти не на своем месте, то дыхательные пути сужаются. Кислород поступает в организм с трудом, что становится причиной храпа, апноэ (нарушения дыхания во сне) и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Причина 3. Хорошо слышать (и слушать)
И снова про смещение челюстных суставов! Если они «съезжают» назад и вверх, то барабанные артерии, вены и струна (часть IV черепного нерва) испытывают серьезное давление в прямом смысле. Отсюда заложенность ушей, постоянное желание переспросить, что сказал собеседник, объявившиеся просьбы сделать звук погромче и риск отита.
Причина 4. Помочь мозгу функционировать
Зубочелюстная система напрямую связана с нейромышечной, а это значит, что нуждающийся в коррекции прикус обременяет близлежащие мышцы, нервные окончания и сосуды. В результате замедляются кровообращение и оксигенация мозга, возникают головные боли и мигрени, проблемы с когнитивными функциями, фокусом, вниманием и памятью.
Причина 5. Поддержать здоровье кишечника
Чем ровнее зубы, тем выше вероятность, что половина порции в них не застрянет, и все блюдо в подходящем для переваривания виде поступит в организм. Когда же со смыканием есть проблемы, то еда, пережеванная кое-как, обрабатывается и усваивается желудочно-кишечным трактом с трудом, остается во рту, нарушает его микрофлору, приводя к заболеваниям ротовой полости. А они могут обусловить развитие патологий ЖКТ, например, гастрита и язвы.
Причина 6. Сохранить улыбку
Если «зуб на зуб» не попадает, то, во-первых, эмаль стирается неравномерно, а, во-вторых, проводить и полноценную ежедневную чистку щеткой и пастой, и генеральную уборку с ирригатором и нитью, добираясь даже до удаленных уголков, становится сложнее. Это триггерит разрушение коронок (утолщенных внешних частей зубов), стимулирует кариозные и воспалительные процессы (в частности, пародонтит) и может закончиться потерей как молочных, так и коренных.
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