6 причин исправить прикус (спойлер: и наладить работу мозга) в любом возрасте

Неправильный прикус — это нарушение смыкания зубных рядов. Определить самостоятельно, есть ли у человека такая проблема (или предрасположенность к ней) возможно далеко не всегда, а между тем положение челюсти и самих тридцати двух определяет не только красоту улыбки, но и другие аспекты здоровья: от работы легких до смекалистости мозга. «Детской» или «подростковой» патология не является, исправить прикус можно (и нужно) в любом возрасте. А если кажется, что и так сойдет, то вот основные причины (страшилки и мотиваторы) все-таки пересилить себя и сходить к стоматологу на консультацию.

Причина 1. Избежать сколиоза

При аномалиях прикуса нагрузка на кости лицевого скелета, щеки, язык и другие мышцы рта распределяется неравномерно, из-за чего верхняя и нижняя челюсти смещаются (вперед, назад или вбок). Это приводит к:

ухудшению подвижности суставов и появлению весьма характерных щелчков при жевании, открывании или закрывании рта;

неестественному положению головы и шеи и, как следствие, к сутулости и / или изменению позвоночника (например, искривлению, скручиванию, появлению горба!).

Причина 2. Не задыхаться

Если нижняя и верхняя челюсти не на своем месте, то дыхательные пути сужаются. Кислород поступает в организм с трудом, что становится причиной храпа, апноэ (нарушения дыхания во сне) и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Причина 3. Хорошо слышать (и слушать)

И снова про смещение челюстных суставов! Если они «съезжают» назад и вверх, то барабанные артерии, вены и струна (часть IV черепного нерва) испытывают серьезное давление в прямом смысле. Отсюда заложенность ушей, постоянное желание переспросить, что сказал собеседник, объявившиеся просьбы сделать звук погромче и риск отита.