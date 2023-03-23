Как выровнять зубы и прикус в XXI веке? Стоматологи рассказывают про космические разработки, 3D-моделирование и лечение через Zoom

Мы узнали, как добиться идеальной улыбки с помощью брекетов, элайнеров, тренировки языка и даже изобретений NASA. Спойлер — без визита к ортодонту (хотя бы для консультации) не обойтись, но зато потом можно будет общаться с врачом исключительно дистанционно!
Врачи-эксперты:
- Константин Ронкин — сооснователь и президент Бостонского Института Эстетической Медицины
- Дарья Булычева — врач-ортодонт клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
- Евгения Венкова — врач-ортодонт клиники «МЕДИ»
Береги зубы смолоду
Постоянный прикус начинает формироваться с 6 лет — тогда и нужно начинать посещать ортодонта. На этом этапе врач использует специальные аппараты, которые подходят для растущего организма.
Дарья Булычева: «До 11–12 лет для исправления прикуса подходят пластинки или трейнеры. Они обеспечивают правильный рост челюстей и, как следствие, положение зубов. Пластинка — это съемная или несъемная конструкция из металлических элементов и удерживающего их пластмассового базиса. Трейнер —силиконовая капа, которая предназначена как для лечения патологии прикуса, так и для устранения вредных привычек, например сосания пальца или прокладывания языка между зубными рядами».
Константин Ронкин: «Детский организм действительно лучше поддается изменениям, потому работа над прикусом проходит легче. Раньше взрослые вынуждены были мириться с тем, что им нужно больше времени для выравнивания зубов, но сейчас можно ускорить этот процесс с помощью технологии, разработанной NASA. Ее суть проста: у астронавтов во время длительных полетов нарушаются обменные процессы в костях, и после возвращения из космоса с помощью вибраций определенной частоты эта проблема быстро устраняется. Такое же воздействие стали применять в ортодонтии при лечении на элайнерах и брекетах: кость становится податливее, поэтому зубы выровняются скорее».
Возраст не помеха
Если пластинами и трейнерами ситуацию не исправить, потому что прикус уже сформировался, то на помощь приходят брекеты (система из замков и дуг) и элайнеры (прозрачные капы). Первые устанавливает, «подтягивает» и снимает только врач, соответственно, система постоянно находится во рту. Со вторыми таких сложностей нет, но их эффективность зависит в том числе от пациента, который должен использовать элайнеры минимум 22 часа в сутки и менять их на новые каждые 2 недели.
Дарья Булычева: «К лечению на брекет-системе надо привыкнуть: следует избегать жесткой и вязкой пищи, которая может привести к отклейке брекетов, а также тщательно поддерживать гигиену полости рта с помощью специальных щеток, ершиков и ирригатора. Раньше пациенты переживали, что брекеты заметны во рту, но сейчас есть эстетичные полупрозрачные сапфировые и керамические системы. Они более хрупкие и стоят дороже металлического аналога, однако с ними пациентам спокойнее за свой внешний вид. Ортодонтическое лечение занимает в среднем 1,5–2 года, при этом необходимо регулярно (1 раз в месяц) приходить к врачу на осмотр».
Константин Ронкин: «Элайнеры изготавливают с помощью технологии 3D-моделирования. Сначала зубы пациента сканируются, затем создается трехмерное изображение, и по предписанию врача технолог в программе проводит их виртуальное перемещение в идеальное положение. Компьютер рассчитывает, какое необходимо давление и сколько времени займет лечение. По виртуальной версии создаются реальные элайнеры. Если не надо проводить дополнительных манипуляций, то пациент может быть свободен, а готовые капы посылаются за ним в любую точку мира: он сам надевает и меняет их, так что частые посещения клиники не нужны. Врач следит за прогрессом дистанционно по скайпу или зуму. Такой подход является примером современного дистанционного онлайн-лечения. Исправление прикуса занимает в среднем 8 месяцев».
Дополнительные опции
Основным методом коррекции прикуса является ортодонтическое лечение, при этом врачи часто дополняют действие пластинок, брекетов и элайнеров вспомогательными методиками для получения функционального результата. Так, стоматолог может внести в план лечения хирургические процедуры, посоветовать консультацию специалиста другого профиля, а еще рекомендовать технику правильного «укладывания» языка на нёбо и гимнастику для жевательных и мимических мышц, заниматься которыми нужно также со специалистом.
Дарья Булычева: «Если нужно освободить место в зубном ряду, так как зубам тесно, часто рекомендуется удаление зубов мудрости и перемещение на их место боковых зубов. Для этого используются микроимплантаты — специальные металлические штифты, устанавливаемые в костную ткань под местной анестезией. Кроме того, ортодонты используют межчелюстные эластики, цепочки и прочие приспособления, которые позволяют провести эффективную коррекцию прикуса. За снятием брекетов или элайнеров всегда следует установка шин-ретейнеров для закрепления результата».
Евгения Венкова: «Ортодонт совместно с логопедом корректирует положение языка в ротовой полости, нормализует правильное глотание. Поскольку язык влияет не только на дикцию, носовое дыхание, здоровый сон, эстетику лица, осанку, но и на правильный прикус. В комплексном лечении часто участвуют психотерапевты и неврологи: они помогают снять отрицательные эмоции, тревогу, которые появляются при хронических болях в лицевой области и спазме жевательных мышц. При работе с детьми, которые подвержены аденоидам, а также со взрослыми с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ортодонту важно взаимодействие с ЛОР-врачами для нормализации носового дыхания».
Константин Ронкин: «Успех коррекции прикуса во многом зависит от возможности устранения причин, которые привели к этим нарушениям. Допустим, у ребенка из-за наличия аденоидов нарушается носовое дыхание, и теперь он вынужден постоянно держать рот открытым, чтобы дышать. При этом язык перемещается вниз, создавая пространство для потока воздуха. Давление щек снаружи на зубы ничем не компенсируется изнутри, поскольку язык не находится в своде нёба. В результате верхняя челюсть сужается, перемещает нижнюю челюсть назад, сдерживая ее развитие. Вследствие этого сужаются дыхательные пути, и организм автоматически перемещает шею вперед и запрокидывает голову назад, чтобы расширить дыхательное горло. Недоразвитие челюстей приводит к тому, что всем зубам не хватает места и они искривляются, а сужение дыхательных путей и заднее положение нижней челюсти в будущем вызовут проблемы с челюстными суставами и обструктивное апноэ сна. Вот такой сложный клубок, и чтобы размотать его, лечение патологии прикуса должно быть комплексным, с привлечением многих специалистов, и чем раньше, тем лучше».
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.