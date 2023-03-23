Как выровнять зубы и прикус в XXI веке? Стоматологи рассказывают про космические разработки, 3D-моделирование и лечение через Zoom

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Основным методом коррекции прикуса является ортодонтическое лечение, при этом врачи часто дополняют действие пластинок, брекетов и элайнеров вспомогательными методиками для получения функционального результата. Так, стоматолог может внести в план лечения хирургические процедуры, посоветовать консультацию специалиста другого профиля, а еще рекомендовать технику правильного «укладывания» языка на нёбо и гимнастику для жевательных и мимических мышц, заниматься которыми нужно также со специалистом.

Дарья Булычева: «Если нужно освободить место в зубном ряду, так как зубам тесно, часто рекомендуется удаление зубов мудрости и перемещение на их место боковых зубов. Для этого используются микроимплантаты — специальные металлические штифты, устанавливаемые в костную ткань под местной анестезией. Кроме того, ортодонты используют межчелюстные эластики, цепочки и прочие приспособления, которые позволяют провести эффективную коррекцию прикуса. За снятием брекетов или элайнеров всегда следует установка шин-ретейнеров для закрепления результата».

Евгения Венкова: «Ортодонт совместно с логопедом корректирует положение языка в ротовой полости, нормализует правильное глотание. Поскольку язык влияет не только на дикцию, носовое дыхание, здоровый сон, эстетику лица, осанку, но и на правильный прикус. В комплексном лечении часто участвуют психотерапевты и неврологи: они помогают снять отрицательные эмоции, тревогу, которые появляются при хронических болях в лицевой области и спазме жевательных мышц. При работе с детьми, которые подвержены аденоидам, а также со взрослыми с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ортодонту важно взаимодействие с ЛОР-врачами для нормализации носового дыхания».

Константин Ронкин: «Успех коррекции прикуса во многом зависит от возможности устранения причин, которые привели к этим нарушениям. Допустим, у ребенка из-за наличия аденоидов нарушается носовое дыхание, и теперь он вынужден постоянно держать рот открытым, чтобы дышать. При этом язык перемещается вниз, создавая пространство для потока воздуха. Давление щек снаружи на зубы ничем не компенсируется изнутри, поскольку язык не находится в своде нёба. В результате верхняя челюсть сужается, перемещает нижнюю челюсть назад, сдерживая ее развитие. Вследствие этого сужаются дыхательные пути, и организм автоматически перемещает шею вперед и запрокидывает голову назад, чтобы расширить дыхательное горло. Недоразвитие челюстей приводит к тому, что всем зубам не хватает места и они искривляются, а сужение дыхательных путей и заднее положение нижней челюсти в будущем вызовут проблемы с челюстными суставами и обструктивное апноэ сна. Вот такой сложный клубок, и чтобы размотать его, лечение патологии прикуса должно быть комплексным, с привлечением многих специалистов, и чем раньше, тем лучше».

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