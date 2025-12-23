10 отличных подкастов про секс и почему слушать их — полезно для здоровья

Подкасты совершили «тихую» секс-революцию: сняли табу, вернули нам язык желания и позволили говорить о близости без неловкости. А праздники — редкая возможность замедлиться, отдохнуть и заняться своим здоровьем, в том числе сексуальным. И да, узнавать новое про секс под пледом около елки — абсолютно нормальный новогодний ритуал. Поэтому мы собрали 10 эпизодов из разных аудиошоу: честных, умных, глубоких, местами очень откровенных. Они помогут понять себя, пересмотреть установки, узнать то, о чем обычно не спрашивают даже друзей, и избавиться от стыда там, где ему давно не место.
Краткая история секс-просвещения в России
«В СССР секса нет». Фраза из телемоста Ленинград–Бостон 1986 года стала крылатой и почти правдивой: о сексе не писали, не снимали фильмы, его не обсуждали в СМИ. Тема была строго табуирована. В 1960-х социолог Сергей Голод не смог защитить первую советскую сексологическую диссертацию — слишком откровенные факты показались опасными.
Свет забрезжил к концу 1980-х. 1986-й подарил нам фильм «9 1/2 недель», а 1989-й принес газету «СПИД-Инфо». В 1990-м вышли переводы французской «Энциклопедии сексуальной жизни» для детей и пособие «Доступно о запретном» — книги, которые советская цензура никогда бы не одобрила.
После распада СССР секс получает зеленый свет. Борис Ельцин запускает федеральную программу «Дети России» с курсом «Планирование семьи». Школы в 15 регионах начинают экспериментальные занятия, а на улицах раздают брошюры и… контрацептивы.
К середине 1990-х секс захватывает большие СМИ: на ТВ выходит передача «Про это» с Еленой Хангой, молодежные издания «Молоток», «Cool» и «Bravo» публикуют рубрики вопросов и ответов на интимные темы, на прилавках пестрят первые эротические журналы. Табу трещало по швам — страна медленно, но верно училась говорить о сексе.
Креативный продюсер Наташа Чернова рассказывает: «Мое секс-просвещение началось в конце 80-х — с уроков “этики и психологии семейной жизни”, куда ходили даже отъявленные прогульщики. Потом были электрички Клин–Тверь с газетой “СПИД-инфо” и летняя находка — книга “Эммануэль”, купленная на развале, из которой я многое для себя почерпнула (в теории, разумеется)».
Спустя много лет, когда продюсер в 2020 году открыла контент-бюро «Справочное бюро для медиа», она мечтала запустить подкаст о сексе — чтобы наконец вслух говорить о том, что когда-то ее саму смущало: о любви и возрасте, секс без обязательств, игрушках, страхах и удовольствии, которое не зависит от размера одежды. Проект тогда реализовать не удалось — банально не хватило бюджета.
«Но сейчас, когда мы уже делаем восемь подкастов — в том числе “Контент 40+”, “Взяла и сделала”, “Женский журнал” и “(Не)страшно” — мы так или иначе поднимаем в них темы секса, — делится Наталья, — как он меняется с возрастом, как делать бизнес на секс-вечеринках, можно ли жить половой жизнью после рака и почему секс вообще нужно обсуждать. Получается, моя мечта сбылась — просто пришла я к ней другим маршрутом».
Первые смелые: кто начал разговор о сексе в эфире
В конце 2010-х в России появились авторские проекты, которые открыто говорили о сексе и удовольствии. Студенты Мария Константиниди, Алина Данилова, Алина Яськова и Сеня Авчинников запустили аудиошоу «Это разве секс?» — один из самых популярных в Apple Podcasts и «Яндекс.Музыке» в 2019 году. Команда честно и доступно обсуждала то, о чем до этого было принято говорить шепотом.
Свои правила игры задала Кристина Вазовски: в подкасте «К тебе или ко мне» она вместе с психологом Егором Егоровым смело спорит, смеется, разбирает сложные темы и делится историями слушателей. В очень популярном аудиопроекте «Истории русского секса» от студии «Либо/Либо» и журналистки Екатерины Кронгауз люди разных поколений и приверженцы всевозможных сексуальных практик рассказывают, как они занимаются сексом. А Александр Бабицкий и Алексей Романов в подкасте «Не туда» добавили в секспросвет мужской взгляд без фильтров — честный, веселый и вместе с тем тонкий и уважительный.
Благодаря этим командам говорить о сексе стало естественно, интересно и совсем не страшно.
Почему подкасты — самый безопасный формат для разговора о сексе
Подкасты стали идеальной территорией для откровенных разговоров. Это формат, где можно оставаться анонимным, делиться личным, задавать неловкие вопросы и получать ответы экспертов без страха осуждения. Аудиопрограммы делают сложное простым, снимают табу и возвращают голос тем, кто раньше молчал.
Динара Березина
к.м.н, врач‑гинеколог, сексолог, главный врач Клиники Современной медицины и автор двух книг: «Секс — это здорово» и «Плюс один»
«Формат аудиоподкаста действительно полезен для слушателя. Что касается секса и интимных тем, это в первую очередь развитие сексуального интеллекта — именно он определяет качество интимной жизни и отношений. Это происходит за счет раскрытия новых тем, расширения представлений о сексе и сексуальности, а также устранения пробелов в знаниях. Активное слушание, анализ и рефлексия могут очень позитивно повлиять на либидо и настроение, на отношения в паре и развитие конструктивного диалога. Поэтому слушать про секс — не только интересно, но и полезно со всех сторон».
Интимность звука создает эффект «разговора тет-а-тет»: безопасно, мягко, по-настоящему. Поэтому подкасты остаются одним из самых доверительных медиа в теме сексуальности. И цифры это подтверждают: их регулярно слушают 10 миллионов россиян, причем 69% — молодые люди 18–34 лет. Категории, в которых обсуждают секс и здоровье, стабильно входят в топы, а в итогах 2025 года в подкастах на «Яндекс Музыке» есть подкаст «Тебе не стыдно» — о женской сексуальной свободе.
Что еще можно послушать?
I hate dates
О чем: энциклопедия амурного нетворкинга без попыток быть «удобной версией себя». Много честности, эмоций и реальных ситуаций, которые переживали все. Здесь говорят и про смыл расставания, и про то, как реализовать оральную фантазию, и про интерес к вирту.
Выбрали эпизод: «Секс, свидания и закон. Как обезопасить себя в дейтинге?»
Зачем слушать: получить толковый инструктаж по общению в приложениях, верификации человека перед встречей и оперативному распознаванию красных флагов (а еще по безопасному обмену пикантными фотографиями). Юридический взгляд и здравый смысл — все включено.
Инструкция. Женский журнал
О чем: 1000 и 1 нюанс в области женского здоровья: когда имеет смысл принимать ЗГТ, как лечат рак груди, как худеть без вреда для головы и тела, нужно ли укреплять мышцы тазового дна с помощью тренажеров etc.
Выбрали эпизод: «Как выбирать секс-игрушки?»
Зачем слушать: научиться ориентироваться в многообразии секс-гаджетов: выяснить какие они бывают, чем материалы отличаются друг от друга, как выбирать и использовать правильно и с оргазмом , как понять, что девайс действительно подходит именно вам. И не покупаться просто на красивую упаковку или слова инфлюенсера.
Раздвиньте ноги!
О чем: врач-гинеколог Ольга Крумкач вместе со своими гостями рассказывает о женском здоровье и обсуждает сложные кейсы (даря луч надежды): от потери беременности и жизни молодых мам с РПП, суррогатного материнства и заморозки яйцеклеток до обращения к психиатру, если договориться с телом самостоятельно не получается.
Выбрали эпизод: «Про сексуальность!»
Зачем слушать: понять, как формируется сексуальность, что влияет на первый опыт и как подготовиться к нему без страха и стыда, что нужно обсуждать с партнером заранее и почему обязательно следует обсуждать вопросы телесной безопасности с детьми.
Никакого правильно
О чем: о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин — (не)иронично депрессивный стендап от писательницы Ксении Красильниковой (всем читать ее книгу о послеродовой депрессии «Не просто устала») и консультантка по вопросам репродуктивного здоровья Мария Карнович-Валуа.
Выбрали эпизод: «Я больше не люблю секс?»
Зачем слушать: получить честный и остроумный разбор того, как устроен спектр сексуального желания и что на самом деле скрывается за «хочу — не хочу». После эпизода перестаешь себя ругать за холодность и начинаешь понимать, что половые отношения и в количестве базового минимума (а больше и не надо!), и на уровне роскошного максимума — это совершенно ок.
Одни плюсы
О чем: о жизни людей с ВИЧ — без драматизации и страха — от журналистки Риты Логиновой, которая давно занимается активизмом и информированием в сфере социально значимых заболеваний.
Выбрали эпизод: «У тебя ВИЧ — и секс-вечеринка в воскресенье»
Зачем слушать: услышать живой опыт, понять, как антиретровирусная терапия, контрацепция, доконтактная и постконтактная профилактика меняют качество отношений, и перестать стигматизировать близость и союзы с ВИЧ-положительными людьми. А с FAQ по безопасной жизни с этим заболеванием можно найти тут.
Контент 40+
О чем: журналист Марина Сютаева собрала все, что могли рассказать, и всех, кого могли бы пригласить на разговор, героини «И просто так» (если бы шоу резко сменило фокус на реалистичность и действительную полезность). Медики в студии!
Выбрали эпизод: «Секс у женщин после 40: есть или нет?»
Зачем слушать: выяснить, как меняется с возрастом либидо, как получить удовольствие от секса, когда ничего и никого не хочется, что влияет на желание и почему интимная жизнь после 40 — не миф, а просто новый этап. Кстати, экспертом выступила Ангелина Яковлева (Романовская) — врач-гинеколог, сексолог и лауреат премии Собака.ru «Новые имена в медицине Петербурга».
К тебе или ко мне
О чем: неоднозначные вопросы на тему секса разбираются в формате оживленных дискуссий.
Выбрали эпизод: «Жизненный стандартик растет! Обсуждаем дейтинг после 30»
Зачем слушать: узнать, почему после 30 меняются желания, стандарты и подход к отношениям (разумеется, вспомнив про особенности поколений миллениалов и зиллениалов), а еще научиться не тратить время на заведомо неудачных партнеров. И периодически просто повторять: «Ну, мы!». А что? Почувствуем себя частью комьюнити.
Ребята, мы потрахались
О чем: ведущие обсуждают романтические челленджи и вопросы близости: основательно, детально и с отличным юмором.
Выбрали эпизод: «Как быть, если секс в паре перестал приносить удовольствие»
Зачем слушать: мягко разобраться в теме притупившегося желания, услышать советы и узнать, как говорить с партнером, который не хочет вкладываться в семейный секс-бюджет (а вибратор сам себя в коробке не доставит, это мы точно знаем!).
Тепло и влажно
О чем: врач-психотерапевт и эксперт-эротолог обсуждают новые формы близости.
Выбрали эпизоды: «Любовь без границ. Можно ли любить не одного и остаться честным? Часть 1» и «Часть 2».
Зачем слушать: критически проанализировать этику разных союзов — от гостевого брака до матримониальной связи по расчету и подумать, что является для вас настоящим стандартом близости и семейности.
Неслабый пол
О чем: о том, что женщины куда сильнее, чем принято думать. Здесь говорят о реальных предрассудках и о том, как представительницы совершенно не слабого пола борются с ними каждый день. А еще рассказывают интересные вещи про фемтех, изменения фэшн-индустрии благодаря инклюзивности, умное родительство, токсичную феминность и многое другое.
Выбрали эпизод: «Разговоры о сексе: есть ли инструкция»
Зачем слушать: разобраться в причинах того, что секс-индустрия ориентирована преимущественно на мужчин, наконец перестать задвигать тему женского удовольствия на второй план, и понять, как обозначать личные границы, преодолевать стеснение и делиться своими желаниями.
18+
