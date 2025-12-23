10 отличных подкастов про секс и почему слушать их — полезно для здоровья

Краткая история секс-просвещения в России

«В СССР секса нет». Фраза из телемоста Ленинград–Бостон 1986 года стала крылатой и почти правдивой: о сексе не писали, не снимали фильмы, его не обсуждали в СМИ. Тема была строго табуирована. В 1960-х социолог Сергей Голод не смог защитить первую советскую сексологическую диссертацию — слишком откровенные факты показались опасными.

Свет забрезжил к концу 1980-х. 1986-й подарил нам фильм «9 1/2 недель», а 1989-й принес газету «СПИД-Инфо». В 1990-м вышли переводы французской «Энциклопедии сексуальной жизни» для детей и пособие «Доступно о запретном» — книги, которые советская цензура никогда бы не одобрила.

После распада СССР секс получает зеленый свет. Борис Ельцин запускает федеральную программу «Дети России» с курсом «Планирование семьи». Школы в 15 регионах начинают экспериментальные занятия, а на улицах раздают брошюры и… контрацептивы.

К середине 1990-х секс захватывает большие СМИ: на ТВ выходит передача «Про это» с Еленой Хангой, молодежные издания «Молоток», «Cool» и «Bravo» публикуют рубрики вопросов и ответов на интимные темы, на прилавках пестрят первые эротические журналы. Табу трещало по швам — страна медленно, но верно училась говорить о сексе.

Креативный продюсер Наташа Чернова рассказывает: «Мое секс-просвещение началось в конце 80-х — с уроков “этики и психологии семейной жизни”, куда ходили даже отъявленные прогульщики. Потом были электрички Клин–Тверь с газетой “СПИД-инфо” и летняя находка — книга “Эммануэль”, купленная на развале, из которой я многое для себя почерпнула (в теории, разумеется)».

Спустя много лет, когда продюсер в 2020 году открыла контент-бюро «Справочное бюро для медиа», она мечтала запустить подкаст о сексе — чтобы наконец вслух говорить о том, что когда-то ее саму смущало: о любви и возрасте, секс без обязательств, игрушках, страхах и удовольствии, которое не зависит от размера одежды. Проект тогда реализовать не удалось — банально не хватило бюджета.

«Но сейчас, когда мы уже делаем восемь подкастов — в том числе “Контент 40+”, “Взяла и сделала”, “Женский журнал” и “(Не)страшно” — мы так или иначе поднимаем в них темы секса, — делится Наталья, — как он меняется с возрастом, как делать бизнес на секс-вечеринках, можно ли жить половой жизнью после рака и почему секс вообще нужно обсуждать. Получается, моя мечта сбылась — просто пришла я к ней другим маршрутом».

Первые смелые: кто начал разговор о сексе в эфире

В конце 2010-х в России появились авторские проекты, которые открыто говорили о сексе и удовольствии. Студенты Мария Константиниди, Алина Данилова, Алина Яськова и Сеня Авчинников запустили аудиошоу «Это разве секс?» — один из самых популярных в Apple Podcasts и «Яндекс.Музыке» в 2019 году. Команда честно и доступно обсуждала то, о чем до этого было принято говорить шепотом.

Свои правила игры задала Кристина Вазовски: в подкасте «К тебе или ко мне» она вместе с психологом Егором Егоровым смело спорит, смеется, разбирает сложные темы и делится историями слушателей. В очень популярном аудиопроекте «Истории русского секса» от студии «Либо/Либо» и журналистки Екатерины Кронгауз люди разных поколений и приверженцы всевозможных сексуальных практик рассказывают, как они занимаются сексом. А Александр Бабицкий и Алексей Романов в подкасте «Не туда» добавили в секспросвет мужской взгляд без фильтров — честный, веселый и вместе с тем тонкий и уважительный.

Благодаря этим командам говорить о сексе стало естественно, интересно и совсем не страшно.

Почему подкасты — самый безопасный формат для разговора о сексе

Подкасты стали идеальной территорией для откровенных разговоров. Это формат, где можно оставаться анонимным, делиться личным, задавать неловкие вопросы и получать ответы экспертов без страха осуждения. Аудиопрограммы делают сложное простым, снимают табу и возвращают голос тем, кто раньше молчал.

Динара Березина к.м.н, врач‑гинеколог, сексолог, главный врач Клиники Современной медицины и автор двух книг: «Секс — это здорово» и «Плюс один» «Формат аудиоподкаста действительно полезен для слушателя. Что касается секса и интимных тем, это в первую очередь развитие сексуального интеллекта — именно он определяет качество интимной жизни и отношений. Это происходит за счет раскрытия новых тем, расширения представлений о сексе и сексуальности, а также устранения пробелов в знаниях. Активное слушание, анализ и рефлексия могут очень позитивно повлиять на либидо и настроение, на отношения в паре и развитие конструктивного диалога. Поэтому слушать про секс — не только интересно, но и полезно со всех сторон».

Интимность звука создает эффект «разговора тет-а-тет»: безопасно, мягко, по-настоящему. Поэтому подкасты остаются одним из самых доверительных медиа в теме сексуальности. И цифры это подтверждают: их регулярно слушают 10 миллионов россиян, причем 69% — молодые люди 18–34 лет. Категории, в которых обсуждают секс и здоровье, стабильно входят в топы, а в итогах 2025 года в подкастах на «Яндекс Музыке» есть подкаст «Тебе не стыдно» — о женской сексуальной свободе.

Что еще можно послушать?