Что такое фингеринг и как доставить удовольствие себе и партнеру ловкостью рук

Гениально сексуальное — просто! Берем дело в свои руки (буквально) и знакомимся с техникой под названием фингеринг. Все нюансы: от точки приложения до выбора лубриканта и комбинирования с гаджетами — объяснила Алина Михайлова, психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets.
Что, для чего, когда
Фингеринг — сексуальная стимуляция гениталий партнера или партнерши пальцами и/или рукой.
Эта техника работает на любом этапе сексуального взаимодействия:
- Прелюдия. Основная фаза для того, чтобы пустить пальцы в дело. Легкая стимуляция клитора, малых половых губ, области между яичками и анусом (перинеума) увеличивает возбуждение и готовит партнеров к проникновению.
- Кульминация. Интенсивные ласки для достижения оргазма (особенно клиторального — у женщин или оргазма простаты — у мужчин) хорошо сочетаются с другими видами ублажения (орального, пенетративного).
- Финал (посткоитус). Нежное, замедленное прикосновение как часть «завершающих нежностей» продлевает приятные ощущения.
В соло-сексе фингеринг тоже более, чем уместен. Это частая и эффективная техника для мастурбации, изучения собственного тела, достижения оргазма.
Как доставить удовольствие мужчине
Основные точки:
- Половой член: головка (венечная борозда, уздечка), ствол (особенно нижняя сторона).
- Мошонка и яички.
- Промежность и анус.
- Простата или «точка P» (воздействие через стенку прямой кишки — мощный источник удовольствия).
Движения и траектории (отлично комбинируются):
Ручная стимуляция члена: Самый большой простор для фантазии. Можно пробовать разные варианты сжатия, скорости, использования одной или двух рук, перемещаться по всей длине или сфокусироваться на круговых движениях вокруг головки. Мошонку и яички лучше услащать более нежно.
Стимуляция промежности / простаты: Для этого подходит массаж перинеума, аккуратное введение пальца в анус со стимуляцией передней стенки (по направлению к пупку) для массажа простаты.
Как довести до оргазма женщину
Основные точки:
- Клитор: главный центр удовольствия (головка, ножки, тело).
- Малые половые губы (богаты нервными окончаниями!).
- Влагалище: передняя стенка (область G-точки — губчатая ткань вокруг уретры и железы скина на передней стенке влагалища), вход во влагалище.
- Промежность и анус.
Движения и траектории:
Непрямая стимуляция клитора (через капюшон): Посмотрите, как партнерша откликается на круговые движения, перемещение пальцев вверх-вниз, из стороны в сторону, вибрацию, переменное давление. Но избегайте резких прямых воздействий без смазки!
Стимуляция влагалища: Выполняйте «приглашающие» жесты пальцами у входа.
Стимуляция G-точки: Характерные «загребающие» движения пальцем (пальцами) вверх по передней стенке (так называемый «позывной жест» или come-hither motion).
В комбо лучше всего работают фингеринг клитора + влагалища, клитора + ануса.
Нужно ли учитывать фазу цикла?
Безусловно. Ориентируйтесь на памятку:
- Менструация. Некоторым женщинам возбуждение и разрядка приносят облегчение от спазмов, другим этого может быть неприятно из-за чувствительности. Требуется особая гигиена.
- Фолликулярная фаза (после месячных до овуляции). Восстановление чувствительности.
- Овуляция (~12-16 день после менструации). Пик сексуального желания у многих женщин. Повышенная чувствительность, обильная естественная смазка. Часто проще достичь оргазма.
- Лютеиновая фаза (после овуляции до менструации). Чувствительность может оставаться высокой, но возможен дискомфорт из-за нагрубания тканей перед месячными.
Как это работает? Колебания уровня таких гормонов, как эстроген, прогестерон, тестостерон, влияют на кровенаполнение гениталий, количество и качество естественной смазки, общую возбудимость и чувствительность нервных окончаний. Индивидуальные различия огромны! Поэтому сначала спрашивайте у партнерши о ее желаниях.
Основные правила гигиены
Мы знаем, что вы знаете. Но напоминаем на всякий случай: фингеринг, как и любая сексуальная практика, любит бережный подход, который подразумевает, что:
- Руки тщательно вымыты с мылом и водой до и после контакта. Ногти укорочены и гладко подпилены.
- Партнеры соблюдают обычную гигиену. И ни в коем случае не проводят спринцевание — оно нарушает микрофлору интимной области.
- Защита регулярно обновляется. Допустим, при переходе от анальных ласк к вагинальным сменяется перчатка /презерватив на пальце, а руки моются во избежание переноса бактерий.
Кстати, перчатки лучше выбирать латексные, нитриловые или виниловые (особенно при анальном сексе, наличии микротрещин, маникюре). Ими проще поддерживать чистоту всего процесса.
Все, что нужно знать про лубрикант
Сколько использовать? Щедро! Наносите смазку на свои пальцы и на гениталии партнера и добавляйте по мере необходимости. Сухость = дискомфорт и микротравмы.
На какой основе лучше? Тут несколько вариантов, выбирайте по ситуации:
- Лубриканты на водной основе универсальны, безопасны для всех материалов (силикон, латекс), хорошо впитываются, но могут требовать повторного нанесения. Идеальны для использования с гаджетами.
- Силиконовые смазки очень скользкие, долгоиграющие, не впитываются. Не совместимы с силиконовыми аксессуарами (разрушают их). Хороши для длительной игры, анального секса, душа/ванны, поскольку не смываются водой.
- Средства на гибридной основе (вода + немного силикона), в целом, объединяют лучшее из первых двух вариантов. Обязательно предварительно проверяйте совместимость с игрушками.
- Лубриканты на масляной основе (кокосовой, минеральной) использовать разрешено с некоторыми ограничениями. Во-первых, они не подходят к латексным презервативам или перчаткам, поскольку портят материал. Во-вторых, могут нарушать pH влагалища (для вагинального секса уровень кислотности лубриканта не должен быть выше 4,5).
Как разнообразить процесс
Вот несколько советов:
- Во время орального секса комбинируйте воздействие пальцами и языком, губами, ртом — это кратно распаляет желание.
- В процессе пенетрации пальцы могут дополнительно возбуждать клитор / G-точку / простату.
- Если делаете массаж всего тела, то интегрируйте генитальную стимуляцию в общий чувственный контекст.
И не пренебрегайте игрой!
- Вибромассажеры / вибраторы / виброперчатки / напальчники: направьте вибрацию на клитор во время фингеринга влагалища или G-точки / на основание пениса или мошонку во время ласк простаты.
- Анальные девайсы / пробки: их применение обеспечивает чувство наполнения, что усиливает ощущения при фингеринге простаты или клитора / G-точки.
- Эротические сюжеты и БДСМ-аксессуары: поддразнивание пальцами отлично вписывается в ролевые сценарии, к примеру, в части сенсорной депривации (когда у партнера на глазах повязка).
Помните, что ключ к сочетанию — честный разговор, экспериментирование и внимание к реакции партнера. Начинайте медленно и с малой интенсивности.
И соблюдайте важнейшие принципы открытой коммуникации и согласия. Все техники требуют обсуждения желаний, границ и постоянной обратной связи («Так хорошо?», «Сильнее?», «Мягче?», «Сюда?»). Уважение к комфорту и удовольствию любимого человека — основа здоровой сексуальности.
Редакция напоминает, что секс-практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
