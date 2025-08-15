Что такое фингеринг и как доставить удовольствие себе и партнеру ловкостью рук

Что, для чего, когда

Фингеринг — сексуальная стимуляция гениталий партнера или партнерши пальцами и/или рукой.

Эта техника работает на любом этапе сексуального взаимодействия:

Прелюдия. Основная фаза для того, чтобы пустить пальцы в дело. Легкая стимуляция клитора, малых половых губ, области между яичками и анусом (перинеума) увеличивает возбуждение и готовит партнеров к проникновению. Кульминация. Интенсивные ласки для достижения оргазма (особенно клиторального — у женщин или оргазма простаты — у мужчин) хорошо сочетаются с другими видами ублажения (орального, пенетративного). Финал (посткоитус). Нежное, замедленное прикосновение как часть «завершающих нежностей» продлевает приятные ощущения.

В соло-сексе фингеринг тоже более, чем уместен. Это частая и эффективная техника для мастурбации, изучения собственного тела, достижения оргазма.

Как доставить удовольствие мужчине

Основные точки:

Половой член: головка (венечная борозда, уздечка), ствол (особенно нижняя сторона).

Мошонка и яички.

Промежность и анус.

Простата или «точка P» (воздействие через стенку прямой кишки — мощный источник удовольствия).

Движения и траектории (отлично комбинируются):

Ручная стимуляция члена: Самый большой простор для фантазии. Можно пробовать разные варианты сжатия, скорости, использования одной или двух рук, перемещаться по всей длине или сфокусироваться на круговых движениях вокруг головки. Мошонку и яички лучше услащать более нежно.

Стимуляция промежности / простаты: Для этого подходит массаж перинеума, аккуратное введение пальца в анус со стимуляцией передней стенки (по направлению к пупку) для массажа простаты.