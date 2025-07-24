5 не (!) стыдных вопросов про секс. Кто покупает презервативы? Что делать, если у партнера инфекция? Как отказывать и обозначать границы?

Кто из партнеров должен покупать презервативы?

Первая мысль, конечно, — как договоритесь. Универсального ответа нет, все зависит от контекста: вы в статусе пары или знакомы всего совсем недавно, есть ли у кого-то из вас аллергия на латекс, смазку, и знает ли об этом другой.

Если мы говорим про длительные отношения, когда понятны предпочтения друг друга, физиологические особенности etc., здорово будет, если покупкой займется человек, который этот презерватив будет надевать, как минимум потому, что точно знает свой размер.

Если же речь про one night stand, то беспроигрышный вариант для своих собственных уверенности и ощущения безопасности — иметь несколько презервативов подходящей марки при себе, ведь случается всякое! Однако для того, чтобы все прошло комфортно и без последствий для здоровья каждого, перед тем, как отправляться в постель, можно (и нужно) обсудить, какие у вас есть предпочтения в марках/формах, и вместе забежать в аптеку!

Как уметь отказывать и принимать отказы?

Здоровый секс — это всегда про коммуникацию и добровольность, поэтому воспринимать его как долг или обязанность точно не стоит. Процесс должен приносить позитивные эмоции, ощущение близости, поэтому не стоит «переступать через себя», чтобы порадовать партнера.

Вы у себя должны быть на первом месте, и ваша готовность к близости в том числе. Если ваши отказы или отказы аморе провоцируют ссоры, самый верный вариант — обсудить, что происходит, почему кому-то секса не хочется, можно ли на это повлиять (и если да, то как), попробовать найти компромисс. Часто проблемы с отсутствием желания могут быть связаны с физическим или ментальным кризисом, с которым человек не справляется. Здесь лучший выход: честно обо всем рассказать, попросить помощи и поддержки, а не вступать в контакт через силу — это про уважение себя, своих эмоций и состояния, и, как следствие, способность выстраивать гармоничные отношения с собой и с близким.

Как обозначить границы?

Потребности — сложная тема для многих, так как мы часто не можем понять, когда через наши границы дозволенного переходят. В идеальном мире перед началом сексуальных отношений люди обсуждают свои желания и «правила» взаимодействия в постели, однако в жизни так происходит не всегда.

Если вы чувствуете, что идеи партнера начинают противоречить вашим принципам, касающимся секса, то артикулируйте это. Ваше удовольствие и здоровье, в том числе ментальное, должны быть приоритетом в любой ситуации (то же касается и второй стороны — если предложение ему / ей не нравится, то настаивать на воплощении не следует). Даже когда потребности преподносятся, как то, что нереально «регулировать» и нужно беспрекословно удовлетворять, это не аргумент, чтобы пренебречь собой.