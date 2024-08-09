Важное о ВИЧ. Реально заразиться через филлеры и тату? Антиретровирусные на 100% защищают? Что такое постконтактная профилактика?

Можно ли заразиться ВИЧ на маникюре или педикюре?

Считается, что ВИЧ передается в салоне у тату-мастера или на маникюре, но это возможно только при вопиющем нарушении правил обработки инструментов.

Отвечает врач-инфекционист Анфиса Шагина

Чтобы инфицироваться вирусом на маникюре, нужно, чтобы в кровь человека попало сто тысяч копий вируса, или один зараженный лимфоцит. Выглядит это как видимая капля крови, а не просто необработанные инструменты. При этом вирус не хранится в воздухе — он разрушается и погибает. Поэтому при визите к мастеру маникюра нет смысла опасаться за свою безопасность. Науке пока неизвестны подтвержденные случаи инфицирования на маникюре или педикюре.

Прим. ред. Аналогично с татуировками. Риск передачи вируса равен 0, если используется стерильное оборудование и не происходит прямой контакт крови к крови.

Можно ли инфицироваться на приеме у косметолога?

Отвечает врач-косметолог Дарья Манаева

В России существует специальная статья Уголовного Кодекса о преднамеренном распространении ВИЧ-инфекции. Информировать врача о наличии диагноза пациент должен, но не обязан. При работе с людьми, у которых есть вирус иммунодефицита, для врачей существую специальные медицинские протоколы. Если точно известно, что у человека есть ВИЧ, доктор использует две пары перчаток и очки.

Но даже если пациент ничего не сообщил, вся система дезинфекции и профилактики инфекционных заболеваний настроена таким образом, что к любому человеку доктор заранее относится так, будто он инфицирован всевозможными вирусами. И это хорошая новость, потому что такой подход напрямую влияет на осложнения после проведения процедур, а также при реабилитации. Например, если человеку с ВИЧ ввели фильтр или нити, или что-то удалили лазером — то он получил микротравмы. При постоянном приеме антиретровирусной терапии его иммунный статус ничем не отличается от статуса здорового человека. Но если они по каким-то причинам не принимает АРВТ, то его иммунитет будет последовательно снижаться. В этом случае малейшее вмешательство может спровоцировать в организме накопление гноя, некроз тканей, свищи или атрофию тканей.

Все предметы, где могут быть биологические жидкости, проходят экспозицию — специальную обработку медицинскими моющими растворами, а затем их забирает компания по утилизации медицинских отходов и вывозит. То есть никаких условных помойных ведер, где хранятся шприцы с зараженной кровью, не существует. А значит, риск случайного инфицирования минимальный.

Перед процедурами косметологи собирают анамнез и все документируют. После этого опросник показывают человеку, который будет делать процедуру, и просят поставить подпись. Это делается на случай, если он о чем-то умалчивает. Чтобы в случае развития осложнений было понятно, что он сам виноват, потому что не предупредил специалиста. Я стараюсь на приеме подробно объяснить, почему задаю каждый из вопросов: что это необходимо не из праздного любопытства, а потому, что наличие каких-то гормональных изменений в организме, ВИЧ или вирусного гепатита напрямую влияет на качество работы, которую я планирую выполнить.

Мне приходилось сталкиваться с тем, что коллеги отказываются работать с ВИЧ-положительными людьми. Причина не в страхе, а в существующей юридической неопределенности. К каждому медицинском препарату идет инструкция, где написано при каком заболевании можно принимать, при каком — нельзя, при каких условиях необходимо снизить дозу и так далее. Косметологические сертифицированные препараты, как правило, не имеют противопоказаний, но в некоторых из них могут содержаться формулировки типа «не рекомендуется использовать при наличии инфекционных заболеваний». Получается, наличие у человека рецидивирующего герпеса, который у него был один раз в детстве и еще раз в юности, уже является противопоказанием, и по-хорошему ему необходимо запретить все косметологические процедуры до конца жизни. Но это нецелесообразно.