Важное о ВИЧ. Реально заразиться через филлеры и тату? Антиретровирусные на 100% защищают? Что такое постконтактная профилактика?

Мир ликует: появились очень предварительные данные о стопроцентной эффективности вакцины Lenacapavir от ВИЧ! А мы вместе со Всемирной организацией здравоохранения душним: давайте дождемся окончания всех проверок, а пока примем, что таблетки, позволяющей защититься от вируса иммунодефицита или излечить его, нет! Поэтому нужно четко владеть материалом и знать, как ВИЧ передается и что делать, если появился риск заражения, а еще распрощаться со стереотипами о ВИЧ-положительных людях. Об этом (и не только) рассказываем дальше.
Что такое ВИЧ?
ВИЧ — инфекция, которую провоцирует вирус иммунодефицита. Она состоит из нескольких стадий: инкубационный период, первичные проявления, латентная стадия, вторичные заболевания и терминальная стадия (СПИД). Большая часть из них протекает незаметно для человека
Люди часто приравнивают ВИЧ и СПИД, но здесь логика такая: ВИЧ не всегда равен СПИД, а СПИД — это точно ВИЧ, точнее, его последняя стадия, так называемый синдром приобретенного иммунодефицита. Это состояние возникает из-за того, что вирус постоянно атакует клетки иммунной системы, из-за чего их количество снижается до критических значений. На фоне глубокого нарушения иммунной защиты развивается выраженный иммунодефицит, у пациента возникают такие тяжелые инфекции, как:
- Токсоплазмоз;
- Пневмоцистная пневмония;
- ЦМВ-инфекция;
- Генерализованный туберкулез;
- МАК-инфекция;
- Внелегочная криптококковая инфекция.
! Все эти заболевания практически не встречаются у людей с нормальным иммунным ответом. Именно они формируют понятие СПИД и называются СПИД-индикаторными.
Как передается ВИЧ-инфекция?
ВИЧ передается с помощью биологических жидкостей. В России основной путь передачи — секс (вагинальные и ректальные выделения, сперма): 77,6% людей, у которых впервые диагностировали ВИЧ в 2023 году, сообщали только о половых контактах. Помимо этого вирус передается через кровь, а также через грудное молоко от матери ребенку.
При этом если ВИЧ-положительный человек принимает антиретровирусную терапию (АРВТ) — специально разработанные схемы из противовирусных препаратов, которые подавляют вирус в организме, — вирусная нагрузка в крови снижается до неопределяемой современными тест-системами. Это значит, что при сдаче анализов результат не покажет наличие ВИЧ в организме, но мы все равно понимаем, что он там есть, правда, в минимальном количестве. При неопределяемой вирусной нагрузке человек не способен передать вирус другому даже в случае секса без барьерных контрацептивов.
Можно ли заразиться ВИЧ на маникюре или педикюре?
Считается, что ВИЧ передается в салоне у тату-мастера или на маникюре, но это возможно только при вопиющем нарушении правил обработки инструментов.
Отвечает врач-инфекционист Анфиса Шагина
Чтобы инфицироваться вирусом на маникюре, нужно, чтобы в кровь человека попало сто тысяч копий вируса, или один зараженный лимфоцит. Выглядит это как видимая капля крови, а не просто необработанные инструменты. При этом вирус не хранится в воздухе — он разрушается и погибает. Поэтому при визите к мастеру маникюра нет смысла опасаться за свою безопасность. Науке пока неизвестны подтвержденные случаи инфицирования на маникюре или педикюре.
- Прим. ред. Аналогично с татуировками. Риск передачи вируса равен 0, если используется стерильное оборудование и не происходит прямой контакт крови к крови.
Можно ли инфицироваться на приеме у косметолога?
Отвечает врач-косметолог Дарья Манаева
В России существует специальная статья Уголовного Кодекса о преднамеренном распространении ВИЧ-инфекции. Информировать врача о наличии диагноза пациент должен, но не обязан. При работе с людьми, у которых есть вирус иммунодефицита, для врачей существую специальные медицинские протоколы. Если точно известно, что у человека есть ВИЧ, доктор использует две пары перчаток и очки.
Но даже если пациент ничего не сообщил, вся система дезинфекции и профилактики инфекционных заболеваний настроена таким образом, что к любому человеку доктор заранее относится так, будто он инфицирован всевозможными вирусами. И это хорошая новость, потому что такой подход напрямую влияет на осложнения после проведения процедур, а также при реабилитации. Например, если человеку с ВИЧ ввели фильтр или нити, или что-то удалили лазером — то он получил микротравмы. При постоянном приеме антиретровирусной терапии его иммунный статус ничем не отличается от статуса здорового человека. Но если они по каким-то причинам не принимает АРВТ, то его иммунитет будет последовательно снижаться. В этом случае малейшее вмешательство может спровоцировать в организме накопление гноя, некроз тканей, свищи или атрофию тканей.
Перед процедурами косметологи собирают анамнез и все документируют. После этого опросник показывают человеку, который будет делать процедуру, и просят поставить подпись. Это делается на случай, если он о чем-то умалчивает. Чтобы в случае развития осложнений было понятно, что он сам виноват, потому что не предупредил специалиста. Я стараюсь на приеме подробно объяснить, почему задаю каждый из вопросов: что это необходимо не из праздного любопытства, а потому, что наличие каких-то гормональных изменений в организме, ВИЧ или вирусного гепатита напрямую влияет на качество работы, которую я планирую выполнить.
Мне приходилось сталкиваться с тем, что коллеги отказываются работать с ВИЧ-положительными людьми. Причина не в страхе, а в существующей юридической неопределенности. К каждому медицинском препарату идет инструкция, где написано при каком заболевании можно принимать, при каком — нельзя, при каких условиях необходимо снизить дозу и так далее. Косметологические сертифицированные препараты, как правило, не имеют противопоказаний, но в некоторых из них могут содержаться формулировки типа «не рекомендуется использовать при наличии инфекционных заболеваний». Получается, наличие у человека рецидивирующего герпеса, который у него был один раз в детстве и еще раз в юности, уже является противопоказанием, и по-хорошему ему необходимо запретить все косметологические процедуры до конца жизни. Но это нецелесообразно.
Для чего нужна постконтактная профилактика?
Отвечает врач-инфекционист Анфиса Шагина
Вы были на приеме у тату-мастера, и вам смущает качество обработки инструментов, или случился незащищенный половой акт с партнером, у которого актуальные результаты анализа на ВИЧ отсутствуют, что делать? Базовое правило: если был контакт с кровью или выделениями из половых путей человека, чей ВИЧ-статус вам неизвестен, то лучше прибегнуть к постконтактной профилактике.
Люди с ВИЧ ежедневно принимают антиретровирусную терапию, чтобы снизить количество копий вируса в крови. Как правило, это трехкомпонентные схемы из препаратов, которые блокируют проникновение вируса в ДНК человека и его последующее размножение в клетках. Постконтактная профилактика предполагает прием тех же препаратов и схем, но в течение всего одного месяца.
Что еще важно знать о ВИЧ?
В России проживает от 850 тысяч до полутора миллионов человек с ВИЧ. Такая разница в оценке получается из-за того, что способы подсчета сильно варьируются в разных официальных ведомствах. Люди с ВИЧ постоянно принимают антиретровирусную терапию (АРВТ), которая в нашей стране полагается им бесплатно. Получить ее можно в государственных Центрах СПИДа или в благотворительных фондах и некоммерческих организациях, специализирующихся на помощи людям с этой проблемой.
- Прим. ред. В Петербурге это «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», благотворительный фонд «Гуманитарное действие», благотворительный фонд «СПИД.ЦЕНТР» и др.
АРВТ сейчас существенно отличается от той, что существовала в нулевые: тогда людям с вирусом иммунодефицита приходилось принимать по несколько пилюль за прием, сейчас самые современные схемы предполагают всего одну таблетку в день. При постоянном приеме терапии качество жизни людей с ВИЧ ничем не отличается от людей без вируса. Они в состоянии прожить долгую и счастливую жизнь, а благодаря необходимости получать терапию и проходить регулярное медицинское обследование, многие из них осведомлены о состоянии здоровья едва ли не больше, чем здоровые люди.
К сожалению, в России все еще существует сильная стигматизация в отношении ВИЧ-положительных людей, поэтому большинство из них предпочитает скрывать положительный статус. Однако мы верим, что рост информированности среди общества поможет решить эту проблему.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)