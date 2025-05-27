Это (очень!) важно знать о женском здоровье: какие чекапы нужны, что учесть при беременности в 35 и 40 лет, как победить бодишейминг?

Главное, о чем нужно помнить, — кратко

Регулярные осмотры у гинеколога и прохождения чекапов

Посещать специалиста стоит не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Как правило, в приеме — сдача анализов на ИППП, цитологический мазок с шейки матки с ВПЧ, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. После 35 лет добавляем: анализ на антимюллеров гормон (АМГ). Он является точным маркером овариального резерва, то есть репродуктивного потенциала женщины.

Своевременная вакцинация

В частности, стоит сделать прививки от ВПЧ, гепатита B, кори, краснухи и проходить ревакцинацию при необходимости. Это особенно важно, если вы планируете беременность. Помните, есть иммунитет — есть защита от вирусов.

Скрининг на ИППП (хламидиоз, ВИЧ, сифилис и др.)

Если выявляется какая-нибудь патология — обязательно лечение обоих половых партнеров, консультация венеролога или инфекциониста.

Контроль менструального цикла

Нерегулярность, болезненность, более обильные или скудные месячные (дисменорея) требуют медицинского изучения. Боль — это не норма.

Здоровый образ жизни

Для поддержания организма не стоит забывать про сбалансированное питание — помните про достаточное потребление белков, жиров и углеводов. Лучше включить в будни умеренные физические нагрузки, отказаться от курения и алкоголя.

Планирование беременности

Предгравидарная подготовка — комплекс медицинских мероприятий для подготовки супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового малыша. Он включает в себя диагностические тесты и, как минимум, прием женщиной фолиевой кислоты за три месяца до зачатия.