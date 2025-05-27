Это (очень!) важно знать о женском здоровье: какие чекапы нужны, что учесть при беременности в 35 и 40 лет, как победить бодишейминг?

Весь мир отмечает день защиты женского здоровья 28-го мая. Этот праздник — повод задуматься, когда в последний раз вы делали УЗИ и сдавали анализ на половые инфекции. Если это было давно, предлагаем вспомнить про ключевые составляющие доказательного «долго и счастливо». Лариса Дикина, акушер-гинеколог Центра Молекулярной диагностики CMD Одинцово — о репродуктивных мифах (часики тикают?), важности принятия себя (личные границы рулят!) и регулярных чекапах (хотя бы раз в год!).
Главное, о чем нужно помнить, — кратко
- Регулярные осмотры у гинеколога и прохождения чекапов
Посещать специалиста стоит не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Как правило, в приеме — сдача анализов на ИППП, цитологический мазок с шейки матки с ВПЧ, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. После 35 лет добавляем: анализ на антимюллеров гормон (АМГ). Он является точным маркером овариального резерва, то есть репродуктивного потенциала женщины.
- Своевременная вакцинация
В частности, стоит сделать прививки от ВПЧ, гепатита B, кори, краснухи и проходить ревакцинацию при необходимости. Это особенно важно, если вы планируете беременность. Помните, есть иммунитет — есть защита от вирусов.
- Скрининг на ИППП (хламидиоз, ВИЧ, сифилис и др.)
Если выявляется какая-нибудь патология — обязательно лечение обоих половых партнеров, консультация венеролога или инфекциониста.
- Контроль менструального цикла
Нерегулярность, болезненность, более обильные или скудные месячные (дисменорея) требуют медицинского изучения. Боль — это не норма.
- Здоровый образ жизни
Для поддержания организма не стоит забывать про сбалансированное питание — помните про достаточное потребление белков, жиров и углеводов. Лучше включить в будни умеренные физические нагрузки, отказаться от курения и алкоголя.
- Планирование беременности
Предгравидарная подготовка — комплекс медицинских мероприятий для подготовки супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового малыша. Он включает в себя диагностические тесты и, как минимум, прием женщиной фолиевой кислоты за три месяца до зачатия.
Репродуктивная свобода и ее влияние на здоровье
Помимо физических факторов, полезно задуматься и о психоэмоциональном состоянии. Эмоции, убеждения, социальный контекст, в котором мы живем, напрямую связан с нашим телом. Не зря ученые уделяют столько внимания психосоматическим диагнозам, а неврологи так часто советуют сходить к психологу.
Если говорить женском здоровье, один из главных контекстов счастливой жизни — осознание своей репродуктивной свободы, то есть права женщины самостоятельно решать, когда и сколько детей иметь, а также доступ к безопасным методам контрацепции и прерывания беременности.
«С медицинской точки зрения незапланированные беременности повышают риски абортов (в том числе небезопасных), материнской смертности, приводят в итоге к психологическим травмам. Поэтому необходимо осознанно подходить к планированию семьи. Эта стратегия снижает стресс, позволяет женщине сохранять физическое и ментальное здоровье» — отмечает врач Дикина.
Доступ к контрацепции уменьшает риск гинекологических заболеваний (например, гормональные методы снижают шансы рака эндометрия и яичников, рака кишечника).
Что нужно знать о контрацепции
Сегодня мы имеем много вариантов предохранения. Среди них как классические, так и инновационные: барьерный (презервативы мужские и женские), гормональные контрацептивы (таблетированная форма, инъекции, внутрикожная установка системы), внутриматочная спираль, спермициды.
В зависимости от возраста женщины и ее дальнейших репродуктивных планов, можно выбрать удобный для нее метод. Вот наиболее востребованные способы:
- КОК (комбинированные оральные контрацептивы)
Такие таблетки обеспечивают защиту от беременности, регуляцию цикла, снижение риска рака яичников, матки, кишечника. При необходимости можно отменить прием и со следующего месяца, после консультации с гинекологом, планировать беременность. Таблетки не влияют на фертильность напрямую.
- Внутриматочная спираль
Такая защита считается долгосрочной. При приеме возможны более обильные месячные как побочный эффект. Врачи рекомендуют подобный метод, когда нет риска ИППП. Из плюсов — достаточно бюджетная форма.
- Барьерные методы (презервативы)
Наиболее понятный и классический подход: обеспечивает защиту от ИППП. Кроме того, презервативы считаются надежным инструментом для защиты от нежелательной беременности.
Как справиться с бодишеймингом
Во время различных фаз менструального цикла женщины сталкиваются с психоэмоциональными перегрузками, излишней чувствительностью и самокритикой. Это нормально, но перманентное негативное отношение к себе, а также давление со стороны общества приводит к дисморфии и сложностям в отношениях со своим телом.
Что же делать?
- Работаем с самооценкой
Акцентируйте внимание на функциональности тела, а не на его соответствии стандартам. Если вам комфортно и вы здоровы — все хорошо. Не нагружайте себя или прибегайте к радикальным методам ради размера XXS — вы рискуете ментальным и физическим благополучием!
- Скроллим соцсети с пользой
Подпишитесь на бодипозитивные блоги и контент-мейкеров, которые пропагандируют любовь к себе и принятие. Откажитесь от токсичного контента, материалов в стиле «40 кг» или «90-60-90» и других деструктивных блогов.
- Обращаемся к поддержке сообществ
Попробуйте найти единомышленников. Для тех, кто хочет изменить отношение к себе и своему телу, существуют группы взаимопомощи, различные феминистские инициативы. Многие из них доступны и в онлайн-, и в офлайн-формате.
- Принимаем медицинскую помощь.
При расстройствах пищевого поведения, депрессии и подозрениях на другие психологические/психические, а также соматические недуги — незамедлительно обратитесь к специалисту.
Как свести риск репродуктивных и сексуальных проблем к минимуму
«Обращаемся вовремя к врачам, обследуемся и при обнаружении каких-либо заболеваний, в первую очередь, лечимся: к примеру, менопаузальная гормонотерапия (МГТ) — при климаксе, физиотерапия — при диспареунии (боль при половом акте), гормоны — при эндометриозе и так далее» — говорит гинеколог Лариса Дикина.
Кроме этого, специалист рекомендует:
- Поддерживать открытый диалог с партнером и врачом.
Не нужно скрывать свои проблемы. Говорите о них и решайте их. Огромное значение имеет психотерапия: этот метод максимально эффективен при тревожности, травмах, низкой самооценке. Для более мягкого решения конфликтов (особенно социальных), можно практиковать работу с убеждениями — самостоятельно, через литературу или профессионального врача.
- Изменить образ жизни.
Помните про спорт и отказ от алкоголя. Помочь могут и дополнительные факторы, например, практики релаксации (йога, медитация). Для поддержания психического неврологического здоровья также следует достаточно спать (не меньше 8 часов!), а также выйти из абьюзивных отношений и социальных распрей.
Правда и мифы о возрасте
Наша реальность:
- После 35 лет снижается овариальный резерв и качество яйцеклеток.
К сожалению, это так. Никто еще не научился справляться со старением клеток. И что соседка Валя родила в 45 лет, не доказывает, что это будет со всеми. Не откладывайте репродуктивные планы на потом.
- Беременность после 40 требует более тщательного контроля.
Да. И программы чекапов во время вынашивания ребенка намного шире, когда вам за 40. Потому что риски преэклампсии*, преждевременных родов, сахарного диабета, хромосомных аномалий в разы выше.
* Осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое характеризуется повышением давления выше 140/90 мм рт. ст. после 20-й недели беременности, появлением белка в моче (протеинурией) и другими симптомами, указывающими на ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы.
Важное исследование — неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Это метод анализа внеклеточной ДНК плода, циркулирующей в крови беременной женщины. Он направлен на диагностику различных хромосомных болезней, например, синдром Дауна. Если в 25 лет вам необязательно сдавать НИПТ, то в 40+ — это маст-тест.
Чистой воды вымысел:
- До 25 нужно обязательно родить.
В среднем, биологические риски ниже, чем в 45, но социальные и финансовые факторы, готовность обеспечить ребенку достойную жизнь, тоже играют важную роль.
- Грудное вскармливание защищает от беременности на 100%.
Нет и нет. Спонтанная овуляция возможна, и риск незапланированной беременности есть.
- Если у мужчины и женщины есть дети, то бесплодия нет.
Существует понятие — вторичное бесплодие, когда причина приобретается по ходу жизни, как спаечный процесс или эндометриоз, или астенозооспермия у мужчин (состояние, при котором в семенной жидкости мужчины снижается количество активных сперматозоидов). Если доктор рекомендует диагностику, лучше послушаться.
- После аборта обязательно наступит бесплодие.
Это неправда. Неосложненное прерывание беременности на репродуктивное здоровье, как правило, не влияет негативно.
- После климакса секс невозможен.
Менопаузальная гормонотерапия (МГТ) и лубриканты решают большинство проблем. Более того, в зрелом возрасте вы больше времени начинаете уделять себе, слушать себя. Дети выросли, необходимости в контрацепции у пары нет, появляется желание экспериментировать. Так что секс в менопаузе точно существует.
Женское здоровье требует комплексного подхода: от медицинской грамотности до психологической устойчивости. Поддерживайте себя и других женщин, не стесняйтесь обращаться к специалистам и помните — ваше тело заслуживает заботы и уважения!
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