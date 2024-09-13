Сделать сейчас, чтобы помочь себе забеременеть через год или 10 лет: встреча с репродуктологом, заморозка яйцеклеток и...честный разговор

Будущая беременность — деликатный вопрос, который требует большой ответственности будущей мамы. И в некоторых случаях задуматься о ней нужно с запасом в несколько лет. О чем обязательно открыто поговорить с самой собой и с партнером, в каком возрасте (он имеет значение!) посетить врача и как подстраховаться на случай непредвиденных трудностей? Рассказала репроконсультант Ольга Патина.
Первое. Наши планы и желания могут меняться, и это нормально
В 25-30 лет вы можете полагать, что не захотите стать мамой. Или, например, вы рано родили детей, и думаете, что больше не повторите этот опыт, вопрос закрыт. Но наши желания через 10-15 лет могут кардинально измениться. Ко мне часто обращаются женщины, которые в 40 лет решили впервые или вновь стать мамой, ранее не рассматривая этот вариант. И желание настолько велико, что они готовы преодолевать любые трудности на этом пути. А чтобы трудностей было меньше, нужно подумать о своих планах заранее.
Что нужно сделать:
- услышать себя;
- принять, что точка зрения относительно родительства может измениться;
- обязательно проговорить с партнером / супругом, хочет ли он детей сейчас или в будущем (если замалчивать эту тему, можно столкнуться с тем, что тот из вас, кто хочет стать родителем, просто потеряет время).
Второе. Мы не умеем обманывать законы физиологии
Да, мы научились в 40-50 лет выглядеть гораздо моложе — спасибо ЗОЖ и развитию фитнеса, косметологии, пластической хирургии. Но природа все равно запрограммировала нас таким образом, что в среднем в 35 лет, а иногда и раньше, фертильность у женщины значительно снижается. И снижение идет не плавно, а достаточно резко — этот спад влияет не только на количество яйцеклеток, но и прежде всего на их качество. Поэтому беременность после 40 — всегда чудо, особенно если женщина не рожала ранее.
Что нужно сделать:
- вести здоровый образ жизни (классика: качественный сон, полноценный рацион, регулярная активность);
- при этом осознавать, что этим вы инвестируете в силу и выносливость тела и легкость беременности, но не можете обмануть законы природы и остановить снижение репродуктивной функции.
Третье. Планированием нужно заниматься в 25-30 лет
Кажется странным, но даже если вы не собираетесь сейчас рожать, то все равно лучше сходить к репродуктологу. Потому что банкинг (заморозку и сохранение) ооцитов или эмбрионов лучше делать в возрасте максимальной фертильности, когда вы молоды и уже можете себе финансово позволить позаботиться о таком виде подстраховки на будущее.
Действительно, банкинг может выручить если не получится забеременеть естественным способом. Планы, как мы говорили ранее, меняются: люди проходят лечение, которое влияет на репродуктивную функцию, собираются стать родителями ближе к 40, заводят новые семьи и хотят общего ребенка. Необходимо подумать обо всем этом заранее, чтобы воплотить в жизнь в случае, если организм уже не продуцирует качественные яйцеклетки, но вы еще можете выносить и родить ребенка.
Что нужно сделать:
В молодом возрасте (желательно до 30 лет) сходить на консультацию к репродуктологу, который проведет необходимые исследования (УЗИ с подсчетом фолликулов, анализ крови на уровень АМГ), чтобы оценить овариальный резерв (запас яйцеклеток — Прим. ред.). В зависимости от вашего возраста и результатов врач порекомендует конкретную стратегию: заморозку яйцеклеток или эмбрионов на будущее, самостоятельное планирование беременности или контроль репрофункции через 2-5 лет.
И отдельный важный пункт: о здоровье девочки
Любая ответственная мама понимает, что к возрасту 10-12 лет она обязана проговорить с дочкой, как будет меняться организм, когда начнется цикл. Объяснить, что является нормой, какие правила гигиены соблюдать, как (и зачем) следить за регулярностью и когда нужно обратиться к доктору. При этом важно избегать иносказательных: «эти дни» и «гости», а использовать правильные термины, чтобы ребенок учился грамотно и без смущения говорить о своем здоровье.
Что нужно сделать:
- поговорить с дочкой о том, что скоро она станет девушкой;
- выбрать хорошего детского гинеколога, который сможет помочь девочке и ответить на вопросы о вступлении во взрослую жизнь профессионально, если ребенок стесняется обсудить что-то с мамой;
- обязательно проговорить с врачом момент вакцинации дочки от вируса папилломы человека: идеальный возраст для процедуры по рекомендации ВОЗ как раз 9-14 лет. ВПЧ — одна из самых распространенных причин рака шейки матки, а прививка — очень эффективная мера для защиты организма.
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