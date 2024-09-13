Сделать сейчас, чтобы помочь себе забеременеть через год или 10 лет: встреча с репродуктологом, заморозка яйцеклеток и...честный разговор

Первое. Наши планы и желания могут меняться, и это нормально

В 25-30 лет вы можете полагать, что не захотите стать мамой. Или, например, вы рано родили детей, и думаете, что больше не повторите этот опыт, вопрос закрыт. Но наши желания через 10-15 лет могут кардинально измениться. Ко мне часто обращаются женщины, которые в 40 лет решили впервые или вновь стать мамой, ранее не рассматривая этот вариант. И желание настолько велико, что они готовы преодолевать любые трудности на этом пути. А чтобы трудностей было меньше, нужно подумать о своих планах заранее.

Что нужно сделать:

услышать себя;

принять, что точка зрения относительно родительства может измениться;

обязательно проговорить с партнером / супругом, хочет ли он детей сейчас или в будущем (если замалчивать эту тему, можно столкнуться с тем, что тот из вас, кто хочет стать родителем, просто потеряет время).

Второе. Мы не умеем обманывать законы физиологии

Да, мы научились в 40-50 лет выглядеть гораздо моложе — спасибо ЗОЖ и развитию фитнеса, косметологии, пластической хирургии. Но природа все равно запрограммировала нас таким образом, что в среднем в 35 лет, а иногда и раньше, фертильность у женщины значительно снижается. И снижение идет не плавно, а достаточно резко — этот спад влияет не только на количество яйцеклеток, но и прежде всего на их качество. Поэтому беременность после 40 — всегда чудо, особенно если женщина не рожала ранее.

Что нужно сделать:

вести здоровый образ жизни (классика: качественный сон, полноценный рацион, регулярная активность);

при этом осознавать, что этим вы инвестируете в силу и выносливость тела и легкость беременности, но не можете обмануть законы природы и остановить снижение репродуктивной функции.

Ни в одной стране мира медицина еще не научилась улучшать качество яйцеклеток. Если когда-нибудь это произойдет, то станет гигантским прорывом. А пока нужно принять конечность ресурса как норму. Это не болезнь, а наша естественная физиология: природа таким образом защищается, чтобы женщина успела не просто родить, но и воспитать, вырастить свое потомство.