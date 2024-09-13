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Сделать сейчас, чтобы помочь себе забеременеть через год или 10 лет: встреча с репродуктологом, заморозка яйцеклеток и...честный разговор

Будущая беременность — деликатный вопрос, который требует большой ответственности будущей мамы. И в некоторых случаях задуматься о ней нужно с запасом в несколько лет. О чем обязательно открыто поговорить с самой собой и с партнером, в каком возрасте (он имеет значение!) посетить врача и как подстраховаться на случай непредвиденных трудностей? Рассказала репроконсультант Ольга Патина.

Roman Samborskyi

Первое. Наши планы и желания могут меняться, и это нормально

В 25-30 лет вы можете полагать, что не захотите стать мамой. Или, например, вы рано родили детей, и думаете, что больше не повторите этот опыт, вопрос закрыт. Но наши желания через 10-15 лет могут кардинально измениться. Ко мне часто обращаются женщины, которые в 40 лет решили впервые или вновь стать мамой, ранее не рассматривая этот вариант. И желание настолько велико, что они готовы преодолевать любые трудности на этом пути. А чтобы трудностей было меньше, нужно подумать о своих планах заранее.

Что нужно сделать:

  • услышать себя;
  • принять, что точка зрения относительно родительства может измениться;
  • обязательно проговорить с партнером / супругом, хочет ли он детей сейчас или в будущем (если замалчивать эту тему, можно столкнуться с тем, что тот из вас, кто хочет стать родителем, просто потеряет время).

Второе. Мы не умеем обманывать законы физиологии

Да, мы научились в 40-50 лет выглядеть гораздо моложе — спасибо ЗОЖ и развитию фитнеса, косметологии, пластической хирургии. Но природа все равно запрограммировала нас таким образом, что в среднем в 35 лет, а иногда и раньше, фертильность у женщины значительно снижается. И снижение идет не плавно, а достаточно резко — этот спад влияет не только на количество яйцеклеток, но и прежде всего на их качество. Поэтому беременность после 40 — всегда чудо, особенно если женщина не рожала ранее.

Что нужно сделать:

  • вести здоровый образ жизни (классика: качественный сон, полноценный рацион, регулярная активность);
  • при этом осознавать, что этим вы инвестируете в силу и выносливость тела и легкость беременности, но не можете обмануть законы природы и остановить снижение репродуктивной функции.
Ни в одной стране мира медицина еще не научилась улучшать качество яйцеклеток. Если когда-нибудь это произойдет, то станет гигантским прорывом. А пока нужно принять конечность ресурса как норму. Это не болезнь, а наша естественная физиология: природа таким образом защищается, чтобы женщина успела не просто родить, но и воспитать, вырастить свое потомство.
YAKOBCHUK VIACHESLAV

Третье. Планированием нужно заниматься в 25-30 лет

Кажется странным, но даже если вы не собираетесь сейчас рожать, то все равно лучше сходить к репродуктологу. Потому что банкинг (заморозку и сохранение) ооцитов или эмбрионов лучше делать в возрасте максимальной фертильности, когда вы молоды и уже можете себе финансово позволить позаботиться о таком виде подстраховки на будущее.

Действительно, банкинг может выручить если не получится забеременеть естественным способом. Планы, как мы говорили ранее, меняются: люди проходят лечение, которое влияет на репродуктивную функцию, собираются стать родителями ближе к 40, заводят новые семьи и хотят общего ребенка. Необходимо подумать обо всем этом заранее, чтобы воплотить в жизнь в случае, если организм уже не продуцирует качественные яйцеклетки, но вы еще можете выносить и родить ребенка.

Что нужно сделать:

В молодом возрасте (желательно до 30 лет) сходить на консультацию к репродуктологу, который проведет необходимые исследования (УЗИ с подсчетом фолликулов, анализ крови на уровень АМГ), чтобы оценить овариальный резерв (запас яйцеклеток — Прим. ред.). В зависимости от вашего возраста и результатов врач порекомендует конкретную стратегию: заморозку яйцеклеток или эмбрионов на будущее, самостоятельное планирование беременности или контроль репрофункции через 2-5 лет.

И отдельный важный пункт: о здоровье девочки

Любая ответственная мама понимает, что к возрасту 10-12 лет она обязана проговорить с дочкой, как будет меняться организм, когда начнется цикл. Объяснить, что является нормой, какие правила гигиены соблюдать, как (и зачем) следить за регулярностью и когда нужно обратиться к доктору. При этом важно избегать иносказательных: «эти дни» и «гости», а использовать правильные термины, чтобы ребенок учился грамотно и без смущения говорить о своем здоровье.

Что нужно сделать:

  • поговорить с дочкой о том, что скоро она станет девушкой;
  • выбрать хорошего детского гинеколога, который сможет помочь девочке и ответить на вопросы о вступлении во взрослую жизнь профессионально, если ребенок стесняется обсудить что-то с мамой;
  • обязательно проговорить с врачом момент вакцинации дочки от вируса папилломы человека: идеальный возраст для процедуры по рекомендации ВОЗ как раз 9-14 лет. ВПЧ — одна из самых распространенных причин рака шейки матки, а прививка — очень эффективная мера для защиты организма.
Вакцинация для женщин работает до 45 лет. И, нет, бесплодие она не вызывает.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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