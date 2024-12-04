Про секс и рак. Можно заразиться половым путем? Мастурбация полезна для онкопрофилактики? Как сохранить либидо во время и после лечения?

Не постеснялись и задали 10 важных вопросов о том, как влияют друг на друга половая жизнь и онкозаболевания — ответил нам Владислав Евсеев, онколог-химиотерапевт, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»-2023, руководитель Медицинского совета фонда помощи онкопациентам «Не напрасно».
Секс не провоцирует рак? А как он влияет на здоровье и на течение заболевания?
Занятно, что есть даже обратные данные — частые половые акты и мастурбация могут снижать риск развития рака предстательной железы. Думаю, что это довольно нашумевший факт, который очень активно цитировался в соцсетях и средствах массовой информации. Первые исследования, выявившие такую связь, появились довольно давно. Но «окончательный вердикт» был вынесен в 2016 году, после публикации результатов крупного исследования. Его результаты показали, что мужчины, эякулирующие 21 раз в месяц и более, имели более низкие риски столкнуться с раком предстательной железы, чем те, кто эякулировал 4-7 раз или меньше.
Но есть и определенные нюансы — большое количество сексуальных партнеров может повышать риски развития онкологических заболеваний, причем это касается как мужчин, так и женщин. Вероятнее всего, это связано с заболеваниями, передающимися половым путем. Например, вирус папилломы человека повышает риски столкнуться с раком шейки матки, анального канала, а также с плоскоклеточным раком головы и шеи.
Никакого влияния на то, как заболевание протекает, секс не оказывает. В некоторых случаях врач может посоветовать не вести половую жизнь, например, после операций на половых органах, но в остальном негативного эффекта на переносимость лечения или на рост опухоли секс не оказывает.
Что значит «половой путь заражения» раком шейки матки, про который все говорят?
Большинство опухолей шейки матки связаны с ВПЧ-инфекцией, при этом наиболее частый способ передачи этой инфекции — половой. Поэтому и есть такая формулировка, что у рака шейки матки есть «половой путь заражения».
Оральный секс может повышать риски развития плоскоклеточного рака головы и шеи. Этот вид опухоли также связан с ВПЧ-инфекцией, и в последние годы все чаще встречается именно ВПЧ-ассоциированные опухоли этой зоны. Считается, что это связано с изменением устоявшихся сексуальных норм в обществе. Тут разве что можно порекомендовать использовать барьерные методы контрацепции, в том числе при оральном сексе. Есть исследования, которые показывают, что это помогает в снижении риска распространения ВПЧ-инфекции.
Проверять свой «общий ВПЧ-статус» не нужно, но существует скрининг рака шейки матки, который сейчас проводится по следующему алгоритму:
- В возрасте с 21 до 29 лет рекомендовано проведение цитологического исследования шейки матки 1 раз в 3 года.
- В возрасте с 30 до 65 лет можно выбрать один из трех вариантов наблюдения:
— проведение цитологического исследования 1 раз в 3 года;
— определение вируса папилломы человека 1 раз в 5 лет;
— проведение цитологическоего исследования совместно с определением вируса папилломы человека 1 раз в 5 лет.
Можно обратить внимание, что ни в одном из способов скрининг не проводится 1 раз в год. Кроме того, важно знать, что в разных странах рекомендации могут отличаться. Во многом влияет на это среднее время начала половой жизни в конкретной стране, а также доступность скрининга (это касается стран Африки с более высоким возрастом начала). Например, 40% стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, начинают скрининг с 25 лет. Но в США возраст начала — 21 год. Ряд стран Азии и Африки проводит скрининг только для групп в возрасте 30-49 лет.
Какие прививки от ВПЧ доступны в России и когда их лучше сделать?
Стандартная рекомендация — проведение вакцинации в возрасте 11-12 лет, но возможно ее проведение и в более старшем возрасте. Считается, что предлагать вакцинироваться можно всем до возраста 26 лет.
Возможна вакцинация и в более старшем возрасте (до 45 лет), но польза от нее оказывается значительно ниже, поэтому предлагают ее после обсуждения с врачом ожидаемого эффекта.
Во многих странах вакцинацию от ВПЧ предлагают только девушкам, в этом случае используются вакцины Церварикс, Гардасил 4 и Гардасил 9.
Основная задача вакцины против ВПЧ — снизить риски развития рака шейки матки, потому что он в большинстве случаев связан с вирусом папилломы человека. Но уже появляются научные данные о том, что вакцинация также помогает снизить риски развития и других связанных с ВПЧ злокачественных опухолей — например, головы и шеи, а также анального канала (ссылка).
Как рак и его терапия могут повлиять на сексуальную жизнь?
Ограничения могут возникать в раннем послеоперационном периоде, особенно после гинекологических операций. Но многие варианты противоопухолевого лечения вносят свои коррективы. Например, после проведения лучевой терапии на область малого таза (особенно при гинекологических опухолях) может возникать сухость влагалища, его укорочение, нарушение слизистой оболочки, что может вызывать дискомфорт и боли во время полового акта.
Сейчас есть способы помочь с этой проблемой, например — объяснять пациентам, что важно использовать лубриканты и вагинальные дилататоры — специальные устройства, помогающие предотвратить и профилактировать сужение влагалища.
Проведение лекарственного лечения также имеет свои последствия. Во-первых, во время химиотерапии требуется использование контрацепции. Некоторые специалисты считают, что предпочтительным является применение именно барьерных методов, в связи с риском попадания химиопрепаратов через жидкости организма. В первую очередь эта рекомендация касается мужчин. Если на фоне лечения все же возникла беременность, обязательно нужно обсудить с вашим лечащим врачом, какие риски лечение несет для плода, и решить, возможно ли сохранить беременность.
Во-вторых, химиотерапия может вызывать наступление временной или постоянной менопаузы со своими последствиями для сексуальной жизни (снижением либидо, сухостью слизистых и прочим).
Кроме того, любое противоопухолевое лечение может вызывать слабость, сам диагноз — тревогу, что не способствует активной половой жизни.
У 68% пациенток с опухолями молочной железы возникает сексуальная дисфункция. Также на снижение влечения может влиять ощущение изменения собственного тела после операций, а также дополнительные факторы, такие как возраст, длительность химиотерапии, уровень образования, индекс массы тела и, наконец, проведенные хирургические вмешательства.
Как скоро после лечения обычно можно вернуться к привычной сексуальной активности?
На этот вопрос сложно ответить «общим ответом», все очень сильно зависит от того, какое именно лечение проводится или проводилось. Например, при лечении таких заболеваний, как меланома кожи, может вообще не быть периода, когда надо или приходится ограничивать сексуальную активность.
Что делать, если человек, прошедший лечение, постоянно испытывает боль при половом акте?
Во-первых, необходимо обратиться к врачу-гинекологу или урологу для консультации и поиска возможных причин данного симптома. У некоторых людей это может быть связано с наступлением менопаузы и сухостью влагалища из-за этого, у кого-то — с последствиями лучевой терапии, у кого-то — как следствие операции. В зависимости от причины может сильно отличаться и лечение.
Важно понимать, что способы помочь есть, поэтому не стоит бояться или смущаться обращения к врачу. В ряде случаев важна совместная работа онколога и других врачей. Например, иногда может помочь гормон-заместительная терапия, но гинекологи или эндокринологи могут «бояться» назначить такую терапию, потому что не знают, насколько это повлияет на риски рецидива опухоли. Тогда онколог может подсказать, безопасен ли такой метод коррекции проблемы или нет.
Какие дополнительные риски заражений при половом акте есть у людей, прошедших лечение от рака?
Дополнительных рисков нет. Все общие рекомендации про контрацепцию и гигиену распространяются и на людей, у которых проводилось лечение опухолей. В некоторых случаях слизистые оболочки половых путей могут стать более «травмируемыми», но это не связано с тем, что резко возрастают риски каких-либо заболеваний, передающихся половым путем.
Как по возможности избежать проблем с возбуждением, эрекцией и наступлением оргазма?
Одно из направлений развития лечения онкологических заболеваний — использование более щадящих и менее травматичных методов. Это оказывает эффект и на качество сексуальной жизни после лечения. Например, сейчас все больше стараются проводить нерво- и органосберегающие операции, избегать проведения и лучевой терапии, и хирургического лечения у одного пациента. Иногда пытаются и вовсе отказаться от операции в пользу лекарственного лечения (так происходит с одним из подтипов рака прямой кишки).
Например, у мужчин нарушение эрекции часто возникает после хирургического лечения рака предстательной железы. В такой ситуации есть целый ряд потенциально эффективных мер — прием лекарственных препаратов (например, силданефила и других ингибиторов фосфодиэстеразы 5), использование инъекций препаратов в кавернозные тела и вакуумных помп, а в крайнем случае — фаллопротезирование.
А если удален орган (например, матка при раке шейки матки), то секс разрешается?
Да, разрешается. Есть определенные ограничения, которые возникают в послеоперационном периоде. Например, рекомендуется ограничить половые контакты в первые 6 недель после операции, чтобы дать время всем ранам и швам зажить.
После этого периода могут быть симптомы и проблемы, которые вызывают дискомфорт во время полового акта. Например, из-за удаления яичников, у женщины могут возникнуть симптомы менопаузы, в том числе сухость влагалища.
Получается ли говорить с пациентами на такие деликатные темы? Как врач может помочь человеку принять свое новое тело?
Если честно, то очень редко. Причин для этого множество. С одной стороны, врачи сами как правило не поднимают эту тему (прием занят «более важными для врача» вопросами: например, когда нужно будет пройти контрольное обследование и какое, нужна ли сейчас химиотерапия). Пациенты также не часто заводят этот разговор — с одной стороны, эта тема стигматизирована и как будто не поощряется, с другой стороны — многие пациенты думают, что им все равно не могут помочь или отнесутся как к легкомысленным людям (ты раком болеешь, а думаешь о сексе). Пока нет данных, что стабильная половая жизнь во время рака положительно влияет на психологическое состояние человека, но с точки зрения здравого смысла так должно быть.
У меня проходит лечение молодая пациентка со злокачественной опухолью молочной железы. К счастью, она прекрасно переносит лечение: нет тошноты, особой слабости и других привычных побочных эффектов химиотерапии. Опухоль у нее была выявлена на раннем этапе, с вероятностью больше 90% рецидив у нее не случится.
Единственной проблемой для нее было снижение либидо и дискомфорт во время полового акта: она ощущала сухость и болезненность. Мы обсудили с ней возможные способы решения (а они достаточно простые — лубриканты, местные гормональные препараты) и проблему получилось хотя бы частично решить. При этом мы проговорили, что со временем после завершения лечения этот побочный эффект будет постепенно уходить, и обсудили, к кому можно будет обратиться, если проблема будет сохраняться.
Владислав Евсеев
онколог-химиотерапевт
«Мне кажется, что помочь принять свое новое тело и новые обстоятельства жизни может только обсуждение возможных проблем заранее и, что даже важнее, рассказ о возможных путях решения проблемы. Например, сейчас почти всегда получается сделать очень эстетичные восстановительные операции после мастэктомии. Человек теряется из-за того, что сталкивается с тем, чего не ждал и про что не думал, еще и остается один на один с проблемой без понятного пути решения (и даже без понимания, куда обратиться за информацией). И важно, чтобы лечащий врач помог ему справиться еще и с этими сложностями».
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