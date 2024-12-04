Про секс и рак. Можно заразиться половым путем? Мастурбация полезна для онкопрофилактики? Как сохранить либидо во время и после лечения?

Секс не провоцирует рак? А как он влияет на здоровье и на течение заболевания?

Занятно, что есть даже обратные данные — частые половые акты и мастурбация могут снижать риск развития рака предстательной железы. Думаю, что это довольно нашумевший факт, который очень активно цитировался в соцсетях и средствах массовой информации. Первые исследования, выявившие такую связь, появились довольно давно. Но «окончательный вердикт» был вынесен в 2016 году, после публикации результатов крупного исследования. Его результаты показали, что мужчины, эякулирующие 21 раз в месяц и более, имели более низкие риски столкнуться с раком предстательной железы, чем те, кто эякулировал 4-7 раз или меньше.

Но есть и определенные нюансы — большое количество сексуальных партнеров может повышать риски развития онкологических заболеваний, причем это касается как мужчин, так и женщин. Вероятнее всего, это связано с заболеваниями, передающимися половым путем. Например, вирус папилломы человека повышает риски столкнуться с раком шейки матки, анального канала, а также с плоскоклеточным раком головы и шеи.

Никакого влияния на то, как заболевание протекает, секс не оказывает. В некоторых случаях врач может посоветовать не вести половую жизнь, например, после операций на половых органах, но в остальном негативного эффекта на переносимость лечения или на рост опухоли секс не оказывает.

Что значит «половой путь заражения» раком шейки матки, про который все говорят?

Большинство опухолей шейки матки связаны с ВПЧ-инфекцией, при этом наиболее частый способ передачи этой инфекции — половой. Поэтому и есть такая формулировка, что у рака шейки матки есть «половой путь заражения».

Оральный секс может повышать риски развития плоскоклеточного рака головы и шеи. Этот вид опухоли также связан с ВПЧ-инфекцией, и в последние годы все чаще встречается именно ВПЧ-ассоциированные опухоли этой зоны. Считается, что это связано с изменением устоявшихся сексуальных норм в обществе. Тут разве что можно порекомендовать использовать барьерные методы контрацепции, в том числе при оральном сексе. Есть исследования, которые показывают, что это помогает в снижении риска распространения ВПЧ-инфекции.

Проверять свой «общий ВПЧ-статус» не нужно, но существует скрининг рака шейки матки, который сейчас проводится по следующему алгоритму:

В возрасте с 21 до 29 лет рекомендовано проведение цитологического исследования шейки матки 1 раз в 3 года. В возрасте с 30 до 65 лет можно выбрать один из трех вариантов наблюдения:

— проведение цитологического исследования 1 раз в 3 года;

— определение вируса папилломы человека 1 раз в 5 лет;

— проведение цитологическоего исследования совместно с определением вируса папилломы человека 1 раз в 5 лет.

Можно обратить внимание, что ни в одном из способов скрининг не проводится 1 раз в год. Кроме того, важно знать, что в разных странах рекомендации могут отличаться. Во многом влияет на это среднее время начала половой жизни в конкретной стране, а также доступность скрининга (это касается стран Африки с более высоким возрастом начала). Например, 40% стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, начинают скрининг с 25 лет. Но в США возраст начала — 21 год. Ряд стран Азии и Африки проводит скрининг только для групп в возрасте 30-49 лет.

Какие прививки от ВПЧ доступны в России и когда их лучше сделать?

Стандартная рекомендация — проведение вакцинации в возрасте 11-12 лет, но возможно ее проведение и в более старшем возрасте. Считается, что предлагать вакцинироваться можно всем до возраста 26 лет.

Возможна вакцинация и в более старшем возрасте (до 45 лет), но польза от нее оказывается значительно ниже, поэтому предлагают ее после обсуждения с врачом ожидаемого эффекта.

Во многих странах вакцинацию от ВПЧ предлагают только девушкам, в этом случае используются вакцины Церварикс, Гардасил 4 и Гардасил 9.

Только в четверти стран (примерно 50 стран), входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), принята вакцинация мальчиков. Для мужчин основная цель вакцинации — профилактика генитальных бородавок и рака анального канала, а в качестве вакцины должны использоваться Гардасил 4 и Гардасил 9.

Основная задача вакцины против ВПЧ — снизить риски развития рака шейки матки, потому что он в большинстве случаев связан с вирусом папилломы человека. Но уже появляются научные данные о том, что вакцинация также помогает снизить риски развития и других связанных с ВПЧ злокачественных опухолей — например, головы и шеи, а также анального канала (ссылка).