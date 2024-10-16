Почему хочется плакать во время или после секса? На это есть 8 причин (и не надо стесняться!)

Середина недели — самое время подумать о действительно важных вещах. А именно: почему секс (хороший!) и оргазм (вулканический!) иногда вызывают слезы? Может, надо уточнить у партнера, действительно ли вы выступили на 6.0 (техника) и 6.0 (артистизм)? А вот и нет! Разговаривать, конечно, нужно, но и сомневаться в себе не стоит — лучше разберитесь вместе с нами по науке в том, как устроен секс и что такое посткоитальная дисфория. Спойлер: это не болезнь, все нормально!
Генерально: плач во время секса или после интимной близости не всегда указывает на то, что все прошло так себе. И даже не всегда говорит о настоящей грусти. Все дело в том, как интенсивное взаимодействие (как физическое, так и эмоциональное) раскачивает нашу психическую и гормональную систему.
Дано: сексуальная активность по обоюдному согласию и желанию.
Итого: удовлетворительно.
Подитог: плаксивость, а иногда и чувство грусти и раздражительности.
В чем дело?
Посткоитальная дисфория
Если мы говорим именно о грусти неясного генеза, то дело может быть в посткоитальной дисфории — психологическом состоянии, которое иногда возникает после сексуального акта (соло или партнерского) и характеризуется чувством пустоты, разочарования или даже уныния. Оно бывает как у женщин, так и у мужчин, и провоцируется различными факторами. К примеру, страхом перед близостью, негативным прошлым опытом и просто не самым лучшим физическим самочувствием. Важно помнить, что посткоитальная дисфория — в целом, нормальная реакция и может быть временным состоянием, которое проходит само по себе или с небольшой помощью партнера (об этом далее) или специалиста.
Это все оргазм
А если мы говорим в принципе о повышенной эмоциональной восприимчивости, то сначала нужно разобраться в биомеханике сексуального взаимодействия.
Во время интимной близости, когда эрогенные зоны активно стимулируются и возбуждение нарастает, организм радостно продуцирует гормоны, ответственные за удовольствие: дофамин, серотонин, окситоцин. А за счет повышения их уровня, обостряются эмоциональные реакции в течение полового акта, во время оргазма (не зря он называется пиком) и после него (и тут включается второе имя оргазма — разрядка).
Усилиться после коитуса могут любые переживания, так что плакать в итоге можно и от радости (ах, какой был секс!), и от усталости (все круто, но как же вымотал день!), и от грусти (завтра партнер уезжает в командировку!) и от других чувств.
Кроме того, на то, какое именно чувство сформируется, может влиять несколько факторов.
Высокие, высокие отношения
Если между вами и партнером выстроена крепкая и вдохновляющая связь то секс может вызывать слезы от необъятной любви к человеку. При этом завершение интима может ассоциироваться восприимчивой в моменте психикой как дистанцирование и вызывать грусть.
Не высокие отношения
Релевантный пример: секс с гадким бывшим. Что это? Зачем? Почему? Сначала вверх взяли животные инстинкты, в процессе усилились эмоциональные реакции, а финишировало все слезами из-за глупости ситуации, чувства вины и обиды.
Боли и болезни
Самая понятная причина слез. Боль во время секса может быть вызвана такими факторами, как инфекции или воспаления, недостаточность смазки, наличие травм или раздражений половых органов, а также неподходящие практики (допустим, кого-то может напугать связывание или удушение). Важно обратить внимание на соматические проблемы и проконсультироваться с врачом, чтобы выявить их причину и найти подходящее лечение. Также следует убедиться, что вы с партнером внимательны друг к другу и обсуждаете все нюансы, чтобы достичь приятного и безопасного сексуального опыта.
Психологические проблемы
Однозначная прямая связь не установлена, однако иногда плач во время секса может быть следствием депрессии, тревожного расстройства или достаточно редкого синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (название говорит само за себя). Что именно в сексуальном контакте в данном случае является триггером слез, нужно устанавливать со специалистом.
Отражение прошлых сексуальных травм
К сожалению, даже в здоровых отношениях, построенных на доверии, человек может испытывать повторные негативные чувства, связанные с опытом абьюза или насилия. В связи с этим или по иным травмирующим причинам (жесткое воспитание, буллинг, бодишейминг) человек может чувствовать стыд за свое обнаженное тело, сам процесс секса, выбор партнера и многое другое. Каждый из этих случаев требует, в первую очередь, смелости признать проблему и обратиться за помощью, а во-вторых — тщательной проработки, в том числе с психологом.
Что делать, если плачете вы или партнер
Не паниковать и не заставлять переживать другого человека, который тоже только что промчался на эмоциональных горках.
- Если слезы у вас, это состояние уже знакомо, и вы знаете, как из него выходить, то сразу скажите партнеру, нужно ли вам побыть в одиночестве / пообниматься / поговорить / помолчать / [другая работающая для вас стратегия].
- Если слезы случились впервые, то попробуйте глубоко подышать и успокоиться, но не молчите и сообщите, что произошло и как вы себя чувствуете.
- Если плачет партнер, то аккуратно спросите, чем вы можете ему помочь.
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