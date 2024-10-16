Почему хочется плакать во время или после секса? На это есть 8 причин (и не надо стесняться!)

Генерально: плач во время секса или после интимной близости не всегда указывает на то, что все прошло так себе. И даже не всегда говорит о настоящей грусти. Все дело в том, как интенсивное взаимодействие (как физическое, так и эмоциональное) раскачивает нашу психическую и гормональную систему.

Дано: сексуальная активность по обоюдному согласию и желанию.

Итого: удовлетворительно.

Подитог: плаксивость, а иногда и чувство грусти и раздражительности.

В чем дело?

Посткоитальная дисфория

Если мы говорим именно о грусти неясного генеза, то дело может быть в посткоитальной дисфории — психологическом состоянии, которое иногда возникает после сексуального акта (соло или партнерского) и характеризуется чувством пустоты, разочарования или даже уныния. Оно бывает как у женщин, так и у мужчин, и провоцируется различными факторами. К примеру, страхом перед близостью, негативным прошлым опытом и просто не самым лучшим физическим самочувствием. Важно помнить, что посткоитальная дисфория — в целом, нормальная реакция и может быть временным состоянием, которое проходит само по себе или с небольшой помощью партнера (об этом далее) или специалиста.

Это все оргазм

А если мы говорим в принципе о повышенной эмоциональной восприимчивости, то сначала нужно разобраться в биомеханике сексуального взаимодействия.

Во время интимной близости, когда эрогенные зоны активно стимулируются и возбуждение нарастает, организм радостно продуцирует гормоны, ответственные за удовольствие: дофамин, серотонин, окситоцин. А за счет повышения их уровня, обостряются эмоциональные реакции в течение полового акта, во время оргазма (не зря он называется пиком) и после него (и тут включается второе имя оргазма — разрядка).

Усилиться после коитуса могут любые переживания, так что плакать в итоге можно и от радости (ах, какой был секс!), и от усталости (все круто, но как же вымотал день!), и от грусти (завтра партнер уезжает в командировку!) и от других чувств.

Кроме того, на то, какое именно чувство сформируется, может влиять несколько факторов.

Высокие, высокие отношения

Если между вами и партнером выстроена крепкая и вдохновляющая связь то секс может вызывать слезы от необъятной любви к человеку. При этом завершение интима может ассоциироваться восприимчивой в моменте психикой как дистанцирование и вызывать грусть.

Не высокие отношения

Релевантный пример: секс с гадким бывшим. Что это? Зачем? Почему? Сначала вверх взяли животные инстинкты, в процессе усилились эмоциональные реакции, а финишировало все слезами из-за глупости ситуации, чувства вины и обиды.

Боли и болезни

Самая понятная причина слез. Боль во время секса может быть вызвана такими факторами, как инфекции или воспаления, недостаточность смазки, наличие травм или раздражений половых органов, а также неподходящие практики (допустим, кого-то может напугать связывание или удушение). Важно обратить внимание на соматические проблемы и проконсультироваться с врачом, чтобы выявить их причину и найти подходящее лечение. Также следует убедиться, что вы с партнером внимательны друг к другу и обсуждаете все нюансы, чтобы достичь приятного и безопасного сексуального опыта.