Пора положить конец Maxxing! 2027-й предлагают объявить годом Minning! Что это такое?

Этот год прошел под знаменем максинга (Maxxing) — идеи того, что все в нашей жизни можно улучшить, расширить и оптимизировать. На этом фоне британская журналистка Полли Хадсон предложила объявить 2027-й годом миннинга (Minning) — концепции, что свою жизнь необходимо в конце концов оставить в покое. Пересказываем ее манифест на страницах издания Guardian, разбираемся, чем опасен Maxing и можно ли просто так отказаться от него.
Что случилось?
«Максинг (Maxxing) — это эгоистично, отчаянно-показушно и зачастую совершенно бесполезно», — так начинается манифест британской журналистки Полли Хадсон, опубликованный в ноябре в газете The Guardian.
В своем тексте она обрушилась на доминирующую в соцсетях идею бесконечного перфекционизма. Напомним, летом мы рассказывали, как алгоритмы продвигают идеи looksmaxxing (работы над внешностью), sleepmaxxing (настройку сна), wokrmaxing (улучшения рабочей активности) и прочие формулы оптимизации всего на свете.
Однако люди перегнули палку, уверена Хадсон. «Точкой невозврата стала неделя, когда появились новости о namemaxxing, — пишет британская журналистка. — Все просто: если вы не можете выбрать для ребенка имя и разрываетесь между двумя вариантами, просто возьмите оба! Среди предложений — скрестить Мейв и Эйвери, получив Мейвери (Mavery), или Лео и Джованни, чтобы вышел Леованни (Leovanni)».
Почему нас так затягивает максинг?
При всей абсурдности некоторых примеров у максинга есть вполне понятные психологические причины. Когда вокруг сплошная неопределенность, хочется хотя бы собственную жизнь держать под контролем. «Человек точно знает, сколько вложил и что получил взамен», — объясняет психолог клиники «Алви» Ксения Гуцул. К тому же общество одобряет погоню за достижениями, а галочки в трекерах и похвала окружающих стимулируют систему вознаграждения в мозге. Все это (на время!) дает ощущение безопасности и успеха.
Но у этой гонки есть обратная сторона. Ксения Гуцул отмечает, что постоянная погоня за достижениями подкрепляет жесткий перфекционизм. Тогда самоценность заменяется условием: «Я могу о себе позаботиться, только если заслужил». Человек с такой установкой даже при малейшей ошибке будет проваливаться в самобичевание. А если постоянно требовать от себя слишком многого, со временем можно столкнуться с эмоциональным истощением.
Ксения Гуцул поясняет, что страх оказаться недостаточно хорошим иногда тянется еще из детства. Например, если родители постоянно спрашивали: «Четверка — хорошо, но почему не пять?». Так со временем человек начинает требовать от себя все больше и больше, а даже собственные успехи кажутся ему недостаточными. «Важно напомнить себе, что цели достигаются для себя, а не ради чужих похвал», — подчеркивает психолог.
Алена Владимирская
Хедхантер, автор книг о карьере и выгорании «Уставшие» и «Слишком STAR чтобы работать»:
«Какое-то время назад я сказала бы, что Maxxing в сфере работы у нас уже нет. К концу 2024 года, когда накопилась огромная усталость, поколение зумеров стало нести в мир очень активно историю о том, что работа нужна для того чтобы жить, а не наоборот. Дальше вмешался кризис — чем тяжелее с вакансиями, тем больше набирает силу это стремление к Maxxing. Впрочем, максимально стараются не работать, а изображать свою эффективность и полезность. Мы снова видим эти ужасные вещи: не могу уйти раньше, чем уходит начальник, которыми мы вроде бы уже переболели. Словом, Maxxing возвращается в виде некоторого карго-культа, призванного показать, что я очень много работаю, а стало быть, я незаменим».
Что предлагает мининг взамен?
Хадсон из Guardian настаивает: «ради всеобщего блага 2027-й должен стать годом Minnig», то есть полной противоположности Maxxing. Автор настаивает — эта концепция куда благороднее, и предполагает то, что лучше станет не только сам человек, но и мир вокруг него.
«Когда-то, в те далекие времена, когда земли были покрыты полями, а в английском слове max мы использовали только одну букву "X", было понятно, что максимальная громкость — это слишком громко; максимальная загрузка — слишком тесно; а максимальная мощность — слишком затратно. Где-то по дороге мы об этом забыли. Давайте глубоко вдохнем и насладимся облегчением, которое приносит Minning».
Что это означает для тех, кто привык постоянно работать над собой? Как объясняет психолог Ксения Гуцул, отказываться от целей и новых привычек необязательно. «Для освоения привычек максинг имеет право на жизнь, но нагрузка должна быть ощутимо снижена и реалистична. В этом и заключается суть здорового мининга — осознанного выбора посильного минимума». И если сегодня нет сил выполнить задуманное, это не повод себя ругать.
Свой текст журналист Guardian заканчивает шуточным предупреждением. Очевидно, понимая, что любую идею можно довести до абсурда, она пишет об опасности Maxxminning, то есть оптимизации того самого замедления, которое она предлагает. «Первого, кто предложит заняться этим, стоит отвести в Тауэр и выставить у позорного столба в назидание остальным», — иронизирует она.
Как не превратить мининг в очередной максинг?
Привыкнуть к новому подходу может быть непросто. «Из-за привычного сценария "сделал дело — гуляй смело" снижение нагрузки может вызывать страх деградации и глубокое чувство вины за бездействие», — говорит Ксения Гуцул. Кажется, что стоит немного расслабиться — и все пойдет под откос.
Но мининг не призывает отказаться от амбиций, снизить планку или делать все спустя рукава. По словам психолога, максинг и мининг вполне могут уживаться: первый помогает ставить большие цели, а второй — двигаться к ним без постоянной гонки за результатом. Так можно не откладывать жизнь до заветного «вот добьюсь успеха — тогда и заживу».
С чего начать?
Например, разбивать большие задачи на маленькие шаги по 5–15 минут в день. И не копить «долги» перед самим собой: если сегодня что-то не получилось, завтра необязательно наверстывать упущенное двойной нагрузкой. Можно перенести дело или выбрать задачу попроще. А если заболели или совсем выбились из сил, лучше дать себе время на восстановление.
Текст: Константин Крылов, Анна Емельянова
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