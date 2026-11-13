Пора положить конец Maxxing! 2027-й предлагают объявить годом Minning! Что это такое?

Почему нас так затягивает максинг?

При всей абсурдности некоторых примеров у максинга есть вполне понятные психологические причины. Когда вокруг сплошная неопределенность, хочется хотя бы собственную жизнь держать под контролем. «Человек точно знает, сколько вложил и что получил взамен», — объясняет психолог клиники «Алви» Ксения Гуцул. К тому же общество одобряет погоню за достижениями, а галочки в трекерах и похвала окружающих стимулируют систему вознаграждения в мозге. Все это (на время!) дает ощущение безопасности и успеха.

Но у этой гонки есть обратная сторона. Ксения Гуцул отмечает, что постоянная погоня за достижениями подкрепляет жесткий перфекционизм. Тогда самоценность заменяется условием: «Я могу о себе позаботиться, только если заслужил». Человек с такой установкой даже при малейшей ошибке будет проваливаться в самобичевание. А если постоянно требовать от себя слишком многого, со временем можно столкнуться с эмоциональным истощением.

Ксения Гуцул поясняет, что страх оказаться недостаточно хорошим иногда тянется еще из детства. Например, если родители постоянно спрашивали: «Четверка — хорошо, но почему не пять?». Так со временем человек начинает требовать от себя все больше и больше, а даже собственные успехи кажутся ему недостаточными. «Важно напомнить себе, что цели достигаются для себя, а не ради чужих похвал», — подчеркивает психолог.