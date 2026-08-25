Maxxing уже добрался до сна, еды, свиданий и отдыха! Почему мы начали оптимизировать вообще все и когда это становится проблемой?

Как саморазвитие превращается в бесконечный апгрейд?

Maxxing — это уже не просто пачка трендов с забавными названиями. В его логике человек смотрит на себя как на проект, в котором всегда найдется что-то требующее правок. И интернет охотно подсказывает, за что взяться:

looksmaxxing — работа над внешностью

sleepmaxxing — настройка сна и режима

proteinmaxxing — больше белка в рационе

datingmaxxing — прокачка знакомств и отношений

По тому же принципу можно заняться продуктивностью, загаром, физической формой или ментальным состоянием — кажется, для любой сферы уже найдется свой maxxing.

Механика простая:

замечаем, что именно хочется доработать находим способ это изменить проверяем, сработало ли почти сразу ищем, что улучшать дальше

На последнем пункте такой подход расходится с обычным саморазвитием. Когда задача конкретная, у нее есть финал. Здесь такой точки обычно нет. То, к чему человек еще вчера стремился, быстро становится нормой — и планка снова сдвигается.

С перфекционизмом maxxing роднится, но работает немного иначе. Перфекционист стремится сделать конкретную вещь безупречно: например, может до ночи переделывать одну презентацию, потому что она все еще кажется недостаточно хорошей. Maxxing шире — это уже культурная логика, которая предлагает смотреть на всю жизнь как на набор параметров для прокачки. Сон, тело, питание, продуктивность, внешность — почти любую сферу можно превратить в очередной проект, измерять изменения, хвастаться прогрессом в соцсетях и искать, что еще подкрутить.

Почему нам так понравилась идея постоянного улучшения?

Maxxing очень вовремя попал в нашу реальность. Соцсети круглосуточно показывают, как живут другие, трекеры считают почти все подряд, поэтому легко почувствовать, что кто-то уже спит крепче, тренируется чаще и успевает больше. Теперь можно без особых усилий сравнить себя с сотнями других людей.

Только получается не совсем честно. В соцсетях мы обычно видим не чужие будни как они есть, а их аккуратно отобранную версию. Пара роликов с подъемом в шесть утра, тренировкой, красивым завтраком и расписанным по минутам днем — и собственная вполне нормальная жизнь вдруг кажется слегка недоработанной. А алгоритмы уже тут как тут: держите чек-лист, марафон, трекер или еще одну привычку, которая обещает все исправить.

Дальше легко попасть в круг:

видишь чужой впечатляющий результат начинаешь строже смотреть на себя находишь, что еще можно улучшить получаешь новую цифру и снова сравниваешь