Maxxing уже добрался до сна, еды, свиданий и отдыха! Почему мы начали оптимизировать вообще все и когда это становится проблемой?

Ваша жизнь уже достаточно хороша? Осторожно: правильного ответа на этот вопрос у соцсетей, кажется, не предусмотрено. С психологом клиники «Алви» Анастасией Трифоновой разбираемся, почему сегодня так трудно просто оставить себя в покое и откуда взялась мода на непрерывное (и нездоровое!) улучшение всего подряд.
Как саморазвитие превращается в бесконечный апгрейд?
Maxxing — это уже не просто пачка трендов с забавными названиями. В его логике человек смотрит на себя как на проект, в котором всегда найдется что-то требующее правок. И интернет охотно подсказывает, за что взяться:
- looksmaxxing — работа над внешностью
- sleepmaxxing — настройка сна и режима
- proteinmaxxing — больше белка в рационе
- datingmaxxing — прокачка знакомств и отношений
По тому же принципу можно заняться продуктивностью, загаром, физической формой или ментальным состоянием — кажется, для любой сферы уже найдется свой maxxing.
- замечаем, что именно хочется доработать
- находим способ это изменить
- проверяем, сработало ли
- почти сразу ищем, что улучшать дальше
На последнем пункте такой подход расходится с обычным саморазвитием. Когда задача конкретная, у нее есть финал. Здесь такой точки обычно нет. То, к чему человек еще вчера стремился, быстро становится нормой — и планка снова сдвигается.
С перфекционизмом maxxing роднится, но работает немного иначе. Перфекционист стремится сделать конкретную вещь безупречно: например, может до ночи переделывать одну презентацию, потому что она все еще кажется недостаточно хорошей. Maxxing шире — это уже культурная логика, которая предлагает смотреть на всю жизнь как на набор параметров для прокачки. Сон, тело, питание, продуктивность, внешность — почти любую сферу можно превратить в очередной проект, измерять изменения, хвастаться прогрессом в соцсетях и искать, что еще подкрутить.
Почему нам так понравилась идея постоянного улучшения?
Maxxing очень вовремя попал в нашу реальность. Соцсети круглосуточно показывают, как живут другие, трекеры считают почти все подряд, поэтому легко почувствовать, что кто-то уже спит крепче, тренируется чаще и успевает больше. Теперь можно без особых усилий сравнить себя с сотнями других людей.
Только получается не совсем честно. В соцсетях мы обычно видим не чужие будни как они есть, а их аккуратно отобранную версию. Пара роликов с подъемом в шесть утра, тренировкой, красивым завтраком и расписанным по минутам днем — и собственная вполне нормальная жизнь вдруг кажется слегка недоработанной. А алгоритмы уже тут как тут: держите чек-лист, марафон, трекер или еще одну привычку, которая обещает все исправить.
Дальше легко попасть в круг:
- видишь чужой впечатляющий результат
- начинаешь строже смотреть на себя
- находишь, что еще можно улучшить
- получаешь новую цифру и снова сравниваешь
Но дело не только в конкуренции. Данные с трекеров еще и создают чувство опоры. Когда вокруг много неопределенности, приятно хотя бы видеть, сколько ты спал, прошел, съел или сделал за день. Статистика кажется надежнее собственных ощущений и помогает поверить, что хотя бы эту часть жизни получается контролировать.
Купил умные часы для сна, закрыл все кольца активности — почему спокойнее не стало?
Поначалу все эти цифры правда могут пригодиться. Они показывают, что после позднего кофе вы хуже высыпаетесь, а в авральные недели почти не двигаетесь. Но однажды роли меняются: вместо того чтобы прислушаться к себе, вы открываете приложение и проверяете, все ли сегодня было «как надо».
Контроль тут работает почти как успокоительное. Есть режим, понятные правила, нужные показатели — значит, все вроде бы подчиняется плану. Но со временем спокойствие начинает зависеть от показателей: хорошие — можно выдохнуть, плохие — не время расслабляться.
Вот пара простых примеров:
- Продуктивность: все важные задачи закрыты, днем вы довольны, но приложение насчитало три продуктивных часа вместо привычных пяти. И вот уже отличный день внезапно кажется каким-то недоработанным.
- Сон: проснулись бодрым, настроение отличное, а гаджет подсказывает: сон на 9% хуже вчерашнего. Еще минуту назад никаких вопросов к самочувствию не было, а теперь уже хочется выяснить: может, отдохнули все-таки плохо?
В этом и подвох. Трекеры и режим заводят, чтобы лучше понимать себя и меньше нервничать. А потом уже сам сбой начинает тревожить: лег позже, съел «не то», не добрал дневную норму движения — и будто выпал из собственной системы. Чем жестче правила, тем труднее принять простую вещь: иногда день идет не по плану, и это не значит, что с ним что-то не так.
Почему даже идеала не всегда достаточно?
К хорошему мы быстро привыкаем. То, что еще недавно казалось большой победой, вскоре становится обычным делом: вчерашняя цель достигнута — и уже сегодня кажется, что можно замахнуться на следующую. Так финиш незаметно отодвигается все дальше.
Но дело не всегда только в желании лучше спать, выглядеть или работать. Иногда через достижения человек пытается ответить на куда более важный вопрос: со мной все в порядке, я справляюсь? Проблема в том, что часы сна, количество шагов или закрытые задачи успокаивают лишь ненадолго. Эйфория проходит и хочется найти новое подтверждение.
Еще сложнее становится, когда от успехов начинает зависеть отношение к себе. Пока все получается, вы довольны собой. Но стоит не выполнить план на все 100% и из зеркала на вас уже смотрит самый ленивый и бестолковый человек на свете. Если так происходит регулярно, самооценка все сильнее привязывается к результатам.
А жизнь тем временем не особенно интересуется нашими чек-листами. На то, сколько мы сегодня можем сделать, влияют не только рвение и дисциплина, но и:
- самочувствие
- нагрузка на работе
- возрастные изменения
- случайные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть
Поэтому идея благотворного тотального контроля рано или поздно дает трещину. Можно очень стараться и все равно заболеть, попасть в пробку или получить абсурдное поручение от начальства. И если привыкнуть считать каждый удачный результат исключительно своей заслугой, то в обратную сторону эта логика сработает так же легко: все, что пошло не по плану, будет записано на свой счет.
Отдыхать тоже надо правильно или как система начинает съедать жизнь
Особенно заметным maxxing становится, когда добирается до занятий, от которых раньше никто не ждал никакой отдачи. Гуляем, чтобы добрать шаги, читаем ради развития, освобождаем вечер — чтобы завтра бодрее работать. В какой-то момент даже время с сериалом и пледом кажется подозрительно бессмысленным: хочется убедиться, что отдых был полноценным.
Вот как понять, что полезные привычки уже не поддерживают, а скорее давят:
- Любой сбой портит настроение. Пропустили тренировку, легли позже обычного или не закрыли норму шагов — и появляются тревога, вина или ощущение, что день пошел насмарку.
- Становится трудно менять график. Болезнь, усталость или внезапная встреча раздражают прежде всего потому, что ломают привычный распорядок.
- Ради режима приходится отказываться от приятного. Например, пропустить ужин с друзьями, чтобы вовремя лечь или успеть в спортзал.
- Даже общение оцениваешь по пользе. После встречи думаешь не о том, хорошо ли было вместе, а стоило ли вообще тратить на нее вечер.
Причем со стороны человек выглядит собранным, дисциплинированным и вполне успешным. Но за этой картинкой часто скрывается постоянное напряжение, вина и страх хоть немного сбавить темп.
Как понять, что пора притормозить?
Выбрасывать трекер, отменять тренировки и отказываться от полезных привычек не нужно. Лучше перед очередным апгрейдом понять, зачем он вам и где будет финальная точка.
Спросите себя:
- Что именно я хочу поменять?
- Есть ли у меня сейчас на это силы?
- Как я пойму, что цель достигнута?
- Если никто не узнает о результате, я все равно хочу этим заниматься?
- Мне от этого становится лучше — или только тревожнее?
А дальше можно отнестись к новой привычке как к эксперименту:
- Подошла — оставляем, но не требуем от себя идеального соблюдения.
- Не подошла — меняем или спокойно отказываемся.
План тоже не обязан быть высечен в камне. Сегодня энергии много — можно сделать больше. Завтра заболели, устали или завалило работой — снижаем нагрузку без угрызений совести.
Главный вывод из всей культуры maxxing довольно ироничный: максимум нужен далеко не везде. Бывают дни, когда поспать, поесть и немного подвигаться — уже хорошо и уже достаточно.
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