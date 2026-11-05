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Психология

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Заржавел на работе! Знакомьтесь, синдром rust-out – новый вид профессионального выгорания, когда вам давно некуда расти

Кажется, мы уже научились не бояться выгорания! Но что, если на работе можно ещё и «заржаветь»? Причем без переработок, нервных срывов и ненависти к понедельникам! Айгюн Курбанова, президент Ассоциации карьерных консультантов, автор Telegram-канала о карьере, основатель «Школы карьерного менеджмента» объясняет, как распознать этот тихий карьерный кризис и стоит ли из-за него обновлять резюме.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Что такое rust-out и почему его путают с классическим выгоранием?

Представьте специалиста, который приходит в компанию навести порядок: наладить процессы, разобраться с накопившимися проблемами и заставить работать то, что раньше держалось на честном слове. Поначалу каждый день приносит новые задачи, а результаты радуют.

Но проходит год-два, и все уже работает как часы. Можно продолжать что-то улучшать, пробовать новые направления и расти вместе с компанией. А можно годами поддерживать однажды налаженную систему и выполнять одни и те же задачи. Человек по-прежнему отлично справляется с работой и, возможно, даже меньше устает. Вот только учиться больше нечему, способности остаются невостребованными, а прежний интерес постепенно пропадает.

Так может проявляться rust-out, или профессиональное «ржавление». Этим словом описывают состояние (не медицинский диагноз), при котором человеку постоянно скучно на работе и он все меньше в нее вовлекается. При этом все слоты в расписании могут быть заняты — просто задачи давно не вызывают интереса, не позволяют использовать свои способности или не дают почувствовать, что занимаешься чем-то значимым. 

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Будет не совсем правильно записывать в rust-out любую рабочую скуку. Каждая компания проходит периоды затишья: сезонный спад, перерыв между большими проектами или время, когда нужно просто закрепить результат. Если после такой паузы появляются новые задачи и ваш интерес возвращается — повода для беспокойства нет. Другое дело, когда однообразие затягивается, а ощущение, что работа больше ничего не дает, становится привычным.

При этом rust-out легко спутать с выгоранием: в обоих случаях хочется отстраниться от работы. Но причины у этих состояний разные:

  • При выгорании человек долго испытывает хронические перегрузки, недостаточно восстанавливается или теряет смысл в том, чем занимается. Со временем появляется чувство тотального истощения, а выполнять привычные обязанности становится сложнее.
  • При rust-out сильной усталости может и не быть. Сил хватает, но работа не требует их в полной мере: специалисту просто некуда приложить свою энергию.

Впрочем, одно другому не мешает. Можно одновременно уставать от обилия задач и скучать из-за их однообразия.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Почему возникает rust-out?

Не только бесконечная рутина может отбить интерес к работе. Вот три причины, по которым можно столкнуться с профессиональным ржавлением:

  • Годами делаешь одно и то же. Например, HR-специалист десять лет подбирает персонал: публикует вакансии, проводит собеседования, ищет сотрудников на массовые позиции. Дел хватает, но если за все это время он так и не освоил новые инструменты или направления, его навыки почти не изменились. Десять лет стажа — не обязательно десять лет развития.
  • Ничего не можешь изменить. Допустим, вы отлично знаете свое дело, видите, что можно улучшить, и даже представляете, как. Но руководство не прислушивается к предложениям и разрешает только выполнять поручения. Постепенно возникает ощущение, что от вас мало что зависит, а знания и опыт остаются невостребованными.
  • Расти больше некуда. Вы готовы учиться, пробовать новое и брать на себя больше ответственности, но компания не может ничего предложить. Интересных проектов нет, обязанности годами не меняются, а свободных позиций для повышения тоже не предвидится. В какой-то момент становится непонятно, ради чего вообще стараться.

Такие условия еще не означают, что сотрудник обязательно столкнется с rust-out. Кому-то комфортно годами заниматься знакомыми задачами, а кому-то хочется больше свободы и новых профессиональных вызовов. Поэтому главное — устраивает ли вас то, как складывается ваша карьера.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Как понять, что скука превратилась в карьерный застой?

Для этого полезно раз в месяц подводить небольшие итоги:

  • Чему я научился за последнее время?
  • Что теперь умею делать лучше или иначе?
  • Стали ли мои задачи сложнее и интереснее?
  • Приблизился ли я к следующему профессиональному уровню, если хочу его достичь?

При этом развитие не стоит измерять количеством пройденных курсов или полученных сертификатов. Тут важно, можете ли вы применять новые знания на практике и как быстро двигаетесь к своим целям.

Хороший ориентир — примерно раз в два года получать новый профессиональный вызов: переходить на другую позицию, менять компанию или заметно расширять круг задач и ответственности. Увольняться по календарю никто не предлагает! Но если вы уже больше пяти лет занимаетесь примерно одним и тем же и компания при этом тоже не развивается, то стоит изучить свои перспективы. Даже высокая зарплата и репутация незаменимого сотрудника не гарантируют, что за это время вы выросли как специалист.

Еще один неочевидный признак застоя — раздражение на все новое. Например, вам предлагают внедрить ИИ, освоить новый инструмент или изменить привычный порядок работы, а вы сразу думаете: «Зачем? Мы всегда так делали, и все было нормально!». Конечно, не каждое нововведение стоит поддерживать. Но если вы отвергаете любые идеи, то, может, просто боитесь перемен? И тогда сами лишаете себя шанса выбраться из привычной рутины.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Куда расти, если в начальники не хочется?

Хорошая новость: строить карьеру можно и без повышения в должности. Есть еще как минимум три пути:

  • Стать экспертом. Лучше разбираться в тонкостях профессии, браться за более сложные задачи и со временем больше зарабатывать благодаря углубленным знаниям и опыту.
  • Попробовать смежное направление. Например, освоить другую специальность в своей сфере и расширить круг задач, с которыми вы можете справляться. Это называют горизонтальным карьерным ростом.
  • Совмещать несколько проектов. Работать сразу с несколькими заказчиками и получать доход из разных источников — архитренд, о котором мы уже писали!  Такой формат называют портфельной карьерой.

Совмещать несколько работ — архитренд! Это прокачивает многозадачность и тайм-менеджмент или снижает продуктивность и разрушает команду?

Скучно ≠ пора уходить: как вернуть интерес к нынешней работе?

Прежде чем рассылать резюме, попробуйте что-нибудь изменить на этом месте. 

Вот с чего можно начать:

1. Разберитесь, чего вам не хватает. Хотите попробовать новые задачи, научиться чему-то или самостоятельно принимать больше решений? Если пока сложно определиться, вспомните, за что вас хвалил руководитель, что советовал улучшить и какие проекты вам особенно нравились. Так будет проще понять, чего вы хотите, и предложить конкретные изменения.

2. Поговорите с начальством. Вместо «мне скучно» лучше сразу предложить идею, которая принесет пользу и вам, и компании. Например: «Я заметил, что этот процесс можно автоматизировать. Готов попробовать — компания сэкономит время, а я освою новый инструмент». А если идей пока нет, можно вместе с руководителем подумать, какие новые задачи вам доверить.

3. Посмотрите, что из этого выйдет. Если начальство готово поддержать ваши предложения и дать больше свободы, интерес к работе вполне может вернуться без увольнения. Но если любые идеи раз за разом отвергают без объяснений, а ваши планы расходятся с тем, чего хочет компания, возможно, пора скроллить вакансии.

Почему переждать непростые времена — не всегда хорошая стратегия?

Допустим, вы поговорили с руководителем, но ничего не изменилось. Кажется, пора искать другую работу. Вот только увольняться страшно, особенно когда непонятно, что творится на рынке труда. Сколько придется искать новое место? А вдруг там окажется еще хуже? Хочется остаться там, где все знакомо и стабильно.

Но пока вы ждете подходящего момента, ваши навыки могут устареть. Компании осваивают новые технологии, меняют требования к сотрудникам, а вы продолжаете заниматься привычными задачами. И когда наконец решите сменить работу, может выясниться, что для интересной вакансии вам уже не хватает знаний или опыта. Получается, вы цепляетесь за стабильность и так рискуете потерять свою профессиональную «форму».

Поэтому, даже если увольняться пока не собираетесь, важно не ставить карьеру на паузу: следите за новыми требованиями в профессии, пробуйте современные инструменты и продолжайте учиться. Это нужно, чтобы у вас всегда был выбор. Ведь гораздо приятнее оставаться в компании потому, что там нравится, а не потому, что страшно не найти ничего другого. 

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