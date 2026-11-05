Заржавел на работе! Знакомьтесь, синдром rust-out – новый вид профессионального выгорания, когда вам давно некуда расти

Что такое rust-out и почему его путают с классическим выгоранием?

Представьте специалиста, который приходит в компанию навести порядок: наладить процессы, разобраться с накопившимися проблемами и заставить работать то, что раньше держалось на честном слове. Поначалу каждый день приносит новые задачи, а результаты радуют.

Но проходит год-два, и все уже работает как часы. Можно продолжать что-то улучшать, пробовать новые направления и расти вместе с компанией. А можно годами поддерживать однажды налаженную систему и выполнять одни и те же задачи. Человек по-прежнему отлично справляется с работой и, возможно, даже меньше устает. Вот только учиться больше нечему, способности остаются невостребованными, а прежний интерес постепенно пропадает.

Так может проявляться rust-out, или профессиональное «ржавление». Этим словом описывают состояние (не медицинский диагноз), при котором человеку постоянно скучно на работе и он все меньше в нее вовлекается. При этом все слоты в расписании могут быть заняты — просто задачи давно не вызывают интереса, не позволяют использовать свои способности или не дают почувствовать, что занимаешься чем-то значимым.