Психология

Совмещать несколько работ — архитренд! Это прокачивает многозадачность и тайм-менеджмент или снижает продуктивность и разрушает команду?

Начало года окончательно закрепило то, что еще пять-семь лет назад считалось экспериментом — самозанятость, несколько параллельных кейсов и «карьера без одной-единственной должности» перестали быть сомнительным сценарием. Сегодня это — новая база. Но можно ли считать ее нормой? Есть ли здесь угрозы рынку труда и как безопасно совмещать штатную работу и проекты «на стороне»? Разбираемся с экспертом.

Roman Samborskyi

Карьера после иллюзии стабильности

Сегодня стало очевидно: идея «работать в одной компании всю жизнь» окончательно уступила место более гибким карьерным моделям. Экономика ускорилась, профессии меняются быстрее, чем обновляются трудовые договоры, а ощущение стабильности больше не ассоциируется с одним работодателем.

Айгюн Курбанова

автор тг-канала о карьере, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

«Именно в этой реальности закрепился образ мультипотенциала — человека, который умеет развиваться сразу в нескольких направлениях. Термин, введенный Эмили Вапник, сегодня звучит обыденно: в 2026 году уже никого не удивишь сочетанием дизайна и аналитики, HR и карьерного консультирования, корпоративной работы и собственных проектов.

Изменения в экономике тоже сыграли свою роль. Сегодня стало понятно: рост доходов по-прежнему не успевает за ростом ожиданий и расходами. Поэтому дополнительные проекты перестали быть «подработкой на всякий случай» и стали важной частью стратегии финансовой и профессиональной устойчивости».

Как мы это допустили

Рынок труда стал более терпимым к гибкости сотрудников, но и более требовательным к их эффективности. Компании уже привыкли к тому, что у специалистов есть pet-проекты, фриланс или самозанятость. Вопрос теперь не в том, есть ли у сотрудника сторонняя занятость, а в том, мешает ли она основной работе.

Кроме того, изменилось само поколение работников. Сегодня людям важно не только зарабатывать, но и видеть смысл в том, что они делают. Сторонние проекты часто становятся способом сохранить интерес к профессии, избежать выгорания и ощутить контроль над своей карьерой.

Что дают проекты «на стороне» сегодня

Финансовую подушку. В нестабильной экономике дополнительные источники дохода снижают тревожность.

Самореализацию. Когда основная работа не закрывает потребность в смысле, дополнительные проекты становятся эмоциональным якорем.

Рост экспертности. Например, HR-специалист днем работает в компании, а вечером консультирует частных клиентов и это усиливает обе роли.

Roman Samborskyi

Где проходит граница риска

Эксперт по карьере Айгюн Курбанова предупреждает: в нынешние времена сторонняя занятость — это уже не романтическая история про «делаю что люблю», а зона повышенной ответственности.

Во-первых, по-прежнему существует риск конфликта интересов. Pet-проекты, связанные с личным брендом, могут вступать в противоречие с корпоративной культурой. Особенно если компания не готова к публичности своих сотрудников.

Во-вторых, продолжает собеседница редакции, мультипроектность требует высокого уровня самоорганизации. Без навыков тайм-менеджмента и умения быстро переключаться между задачами она ведет к расфокусу и негативно сказывается на качестве работы.

И наконец, важно не превращать дополнительные инициативы в способ доказать себе или миру свою «нормальность». Мы все чаще сталкиваемся с тем, что перегруженность маскирует страх остановиться и честно взглянуть на свою карьеру.

Чек-лист: стоит ли вам идти в стороннюю занятость сейчас

  1. Задумайтесь над своей мотивацией. Это развитие или бегство от неудовлетворенности?
  2. Сформулируйте цель. Хобби, запуск бизнеса или смена профессии — каждый из этих сценариев требует разной вовлеченности.
  3. Оцените наличие конфликта ролей. Сможете ли вы сохранять качество работы по всем направлениям?
  4. Определите точки роста. Что именно вы прокачиваете — стратегию, креативность, управленческие навыки, экспертность?
  5. Задайте себе честный вопрос: «Когда в последний раз вы работали с ощущением интереса, а не долга?».
  6. Проверьте себя на вшивость зависть. Она часто указывает не на нехватку ресурсов, а на страх попробовать.
  7. Держите фокус. Теперь выигрывают не самые занятые, а те, кто умеет отказываться от лишнего.

Можно ли в 2026 году совмещать штатную работу и проекты

Можно, если дополнительная трудовая активность усиливает вас как профессионала, а не размывает карьерный путь. Опасность начинается там, где кейсы конкурируют за энергию, внимание и репутацию.

В идеальном сценарии факультативный трек становится продолжением основной карьеры: развивает навыки, расширяет мышление и добавляет ощущение смысла. В противном случае он превращается в источник хронической усталости.

Резюмируем: в начале года сторонняя занятость — это уже не вызов рынку труда, а его отражение. Вопрос не в том, стоит ли иметь несколько проектов, а в том, умеем ли мы управлять своей карьерой осознанно в мире, где «одной роли» больше недостаточно.

