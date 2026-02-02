Совмещать несколько работ — архитренд! Это прокачивает многозадачность и тайм-менеджмент или снижает продуктивность и разрушает команду?

Карьера после иллюзии стабильности

Сегодня стало очевидно: идея «работать в одной компании всю жизнь» окончательно уступила место более гибким карьерным моделям. Экономика ускорилась, профессии меняются быстрее, чем обновляются трудовые договоры, а ощущение стабильности больше не ассоциируется с одним работодателем.

Айгюн Курбанова автор тг-канала о карьере, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов «Именно в этой реальности закрепился образ мультипотенциала — человека, который умеет развиваться сразу в нескольких направлениях. Термин, введенный Эмили Вапник, сегодня звучит обыденно: в 2026 году уже никого не удивишь сочетанием дизайна и аналитики, HR и карьерного консультирования, корпоративной работы и собственных проектов. Изменения в экономике тоже сыграли свою роль. Сегодня стало понятно: рост доходов по-прежнему не успевает за ростом ожиданий и расходами. Поэтому дополнительные проекты перестали быть «подработкой на всякий случай» и стали важной частью стратегии финансовой и профессиональной устойчивости».

Как мы это допустили

Рынок труда стал более терпимым к гибкости сотрудников, но и более требовательным к их эффективности. Компании уже привыкли к тому, что у специалистов есть pet-проекты, фриланс или самозанятость. Вопрос теперь не в том, есть ли у сотрудника сторонняя занятость, а в том, мешает ли она основной работе.

Кроме того, изменилось само поколение работников. Сегодня людям важно не только зарабатывать, но и видеть смысл в том, что они делают. Сторонние проекты часто становятся способом сохранить интерес к профессии, избежать выгорания и ощутить контроль над своей карьерой.

Что дают проекты «на стороне» сегодня

Финансовую подушку. В нестабильной экономике дополнительные источники дохода снижают тревожность.

Самореализацию. Когда основная работа не закрывает потребность в смысле, дополнительные проекты становятся эмоциональным якорем.

Рост экспертности. Например, HR-специалист днем работает в компании, а вечером консультирует частных клиентов и это усиливает обе роли.