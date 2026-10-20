Работа должна быть тяжелой, любовь — заслуженной, а счастье — временным. Как изменить такие семейные установки? Рассказывает Наталья Бехтерева

Когда мы говорим о наследстве, обычно представляем дачу в Ленобласти. Но от старших поколений мы получаем — модели поведения, способы реагировать на стресс, установки о деньгах и любви. Почему важно в этом разобраться, объясняет врач-психиатр, психотерапевт, продолжательница известной династии ученых и автор тг-канала о психологии Наталья Бехтерева.
У меня есть клиентка, назову ее Еленой. Ей 37 лет, она работает в консалтинге и хорошо зарабатывает. Но в последние годы стала замечать — когда дела идут хорошо, вместе с радостью поднимается тревога. На одной из сессий она вспомнила фразу бабушки, ребенком пережившей блокаду Ленинграда: «Хорошо — это всегда временно, лучше сразу готовиться к плохому». Вопрос тут в том, нужно ли это переданное убеждение о мире самой Елене?
Или моя личная история. Я принадлежу к семье исследователей мозга Бехтеревых в пятом поколении, и не всегда это легкая история. Она включает и достижения династии, которыми я горжусь, и груз ожиданий людей обо мне, который пришлось осмыслять. Конечно, это и вопрос о том, что значит продолжать дело предков, а не просто носить их фамилию. Увидеть свое место в семейной цепочке для меня было важно — что из переданного действительно мое, а что можно аккуратно отложить в сторону?
Реконструируя семейную историю клиентов в рамках индивидуальной и групповой терапии, я знаю, что предков не нужно ни романтизировать, ни свергать. Достаточно выяснить, что от них досталось, и решить, что с этим делать дальше.
Не хотели быть как мама или папа — но ими оказались? В этом нет никакой мистики
Вопрос о передаче опыта поставил еще Фрейд: прошлое живет в настоящем не как воспоминание, а как повторение. Юнг расширил тему до коллективного бессознательного, Липот Сонди (создатель знаменитого теста, где нужно выбирать приятные и неприятные лица на фотографиях) достроил между личным и коллективным еще один этаж: родовое бессознательное. То есть наследие конкретной семьи, определяющее выборы, которые кажутся нам свободными.
У Сонди есть красивый пример с Достоевским. Еще студентом психолог задался вопросом: почему писатель так точно изображает и преступников, и блаженных? И предположил, что обе фигуры жили в самом Достоевском, а предрасположенность к ним он получил по роду. Много лет спустя французский биограф Анри Труайя описал предков русского писателя: в роду действительно были и священники, и люди с темной репутацией. Правда, книга Труайя литературная, а не архивная, да и легенда об отце Достоевского, убитом собственными крепостными, документами не подтверждается. Но как метафора того, что человек несет в себе больше, чем успел прожить сам, пример работает.
Позже к теме трансгенерационной передачи пришла семейная терапия. Мюррей Боуэн ввел генограмму — схему трех-четырех поколений, где отмечены не только рождения и браки, но и разводы, ранние смерти, разрывы, фигуры, о которых в семье молчат. Иван Бузормени-Надь описал «невидимые лояльности»: верность логике семьи даже там, где она очевидно вредит. Сельма Фрайберг предложила метафору «призраков в детской» — родитель, сам того не помня, разыгрывает с ребенком сцены собственного раннего опыта. Широкому читателю тему открыла книга «Синдром предков» Анн Шутценбергер: в 1990-е она вынесла разговор о семейной истории за пределы кабинетов и предложила новый инструмент в виде геносоциограммы — расширенной схемы рода.
Сразу оговорюсь: не все идеи в этой области научно обоснованы, и мне важно этот момент подчеркнуть. Это касается и ранних объяснений, опиравшихся на прямое биологическое наследование опыта, и поздних вроде «синдрома годовщины», про который писала Анн Шутценбергер — когда события вроде заболеваний или разводов будто бы повторяются у членов семьи в одном и том же возрасте через поколения.
Но метод и его инструменты — разные вещи. Само построение генограммы, само знание о предках и сам факт, что мы повторяем семейные сюжеты, под сомнение мной не ставятся. Повторяемся мы по причинам понятным: нас так воспитали, и выбирая, как поступить, мы чаще всего неосознанно берем заложенный паттерн. Никто не хотел быть как мама или папа — но все ими в какой-то мере оказались.
Подтверждения этому я часто вижу на сессиях. Вот история моей приятельницы, рассказываю с ее согласия. Она хотела отказаться от тяжелой и низкооплачиваемой работы ради других проектов. Вместе с терапевтом разглядела за своими сомнениями знакомую мысль: «Все живут и работают тяжело. Почему ты решила, что имеешь право выпендриваться?» Терапевт спросила: чей это голос? Стало ясно, что все это она с детства слышала от папы, чья карьера не сложилась и который часто жаловался. как несправедливо устроена жизнь.
После того как голос был опознан, мысль ушла из внутреннего лексикона. В этом весь фокус: не мистическое изгнание духов предков, а перевод бессознательного в осознанное. Как писал Карл Юнг, «пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой».
История семьи внутри истории России
Ни одна семейная история не существует отдельно от истории страны. Возьмем три поколения практически любой российской семьи. В каждой найдутся репрессии, война, эвакуация, коллективизация, дефолт и т.д. Но опыт идеологических разрывов XX века — не только сами события. Это еще и ситуации, когда целые линии передачи прерывались насильно, и семьи учились молчать ради выживания. Само это молчание тоже передавалось дальше, уже как навык.
Из этой глубины могут тянуться очень узнаваемые паттерны:
- хроническая тревога без ясного объекта
- трудности с доверием
- компульсивное накопление еды, вещей или денег
- неспособность радоваться «просто так»
- убежденность, что все хорошее в этой жизни временно
Это не черты характера в привычном смысле, скорее адаптации, которые были функциональны в одних условиях и стали дисфункциональны в других.
Как рассмотреть семейную историю в ходе терапии с психологом/ психотерапевтом
В индивидуальной терапии семейная история почти никогда не бывает самостоятельным запросом. Приходят с тревогой, с повторяющимися сценариями в отношениях, с синдромом самозванца и невозможностью присвоить себе результат. Начиная распутывать, откуда растут ноги, мы в том числе переходим к семейной истории.
Например, один из моих любимых инструментов — генограмма, то есть схема 3-4 поколений, на которой отмечены не только рождения и браки, но и разводы, ранние смерти, эмиграции, разрывы, серьезные болезни, родственники, о которых в семье принято не говорить.
Интересен и нарративный подход, когда с историей семьи работают как текстом: какие версии о себе человеку выдала семья, какие сюжеты о нем были написаны до его рождения, где он живет по чужому сценарию, приняв его за собственный.
В групповой терапии, когда человек рассказывает свою историю, происходит несколько полезный вещей одновременно. Известный психотерапевт Ирвин Ялом описал терапевтические факторы группы, и почти все они здесь включаются:
- Универсальность опыта и его нормализация. «Я думала, только у меня такая мать» — эту фразу я слышу почти на каждой встрече, и она сама по себе терапевтическая.
- Корректирующий опыт первичной семьи. То есть группа сама становится временной семьей, где старые роли всплывают и их можно прожить иначе).
- Обратная связь от людей, которые не вписаны в твою систему и потому видят её со стороны.
В моей группе семейная история не выносится в отдельную тему встречи. Она проступает постепенно, по мере того как участники начинают доверять друг другу и замечать, как в их реакциях внутри группы оживают старые семейные роли.
Как не навредить?
Отдельно хочу коснуться безопасности в работе с семейной истории. Тут есть четыре правила, чтобы не навредить и не превратить терапию в болезненное самокопание.
- Реконструкция прошлого ведется только ради настоящего. Полное генеалогическое древо и историческая точность нам ни к чему. Важно понять, что из унаследованного продолжает действовать в сегодняшней жизни человека. Прошлое тут инструмент, как только оно перестает помогать настоящему, работа с ним останавливается.
- Знание дозируется по способности его выдержать. Тяжелая семейная история может выбить из колеи, особенно если вы и без нее сейчас не в лучшей форме. Психиатр Джудит Герман описала обязательный порядок: сначала человек должен чувствовать себя в безопасности и твердо стоять на ногах, потом можно подходить к трудному, и только потом интегрировать новые знания внутри себя.
- Предки рассматриваются в контексте их времени, а не с высоты сегодняшней морали. Не нужно превращать терапию в трибунал над ними.
- У вас есть право не знать и не прощать. Мысль, что нужно обязательно докопаться до всех тайн и со всеми помириться — насилие над собой. Иногда достаточно просто проговорить: со мной поступили так, это было, и я не буду это передавать дальше.
Семь инструментов для самостоятельной работы
Генограмма своими руками. Большой лист, 3-4 поколения: мужчины квадратами, женщины кружками, горизонтальные линии — браки, вертикальные — дети. Отметьте разводы, ранние смерти, переезды, профессии, тяжелые болезни, тех, о ком в семье молчали. Рисуйте по памяти, не сверяясь с архивами: то, что вы помните и как помните, само показывает, что для семьи оказалось важным.
Линия времени семьи и страны в двух колонках. Слева личные и семейные события, справа — что в эти же годы происходило в стране. Например, раскулачивание совпало с рождением прабабушки, война легла на детство деда, становление ваших родителей пришлось на девяностые. Это переводит абстрактную наследственную тревогу в обстоятельства конкретных людей.
Двадцать вопросов о семье. Шкалу «Знаете ли вы?» разработали психологи Маршалл Дьюк и Робин Фивуш. Они пришли к выводу, что дети, которые знают больше ответов на эти вопросы, легче переносят трудности. Это ни в коем случае не тест, скорее навигационная карта. Вопросы, на которые вы не можете ответить, и показывают, где в семейной истории дыры. Дальше можно пойти к близким и расспросить их:
- Знаете ли вы, как познакомились ваши родители?
- Знаете ли вы, где прошло детство вашей мамы?
- Знаете ли вы, где прошло детство вашего папы?
- Знаете ли вы, где выросли ваши бабушки и дедушки?
- Знаете ли вы, где познакомились ваши бабушки и дедушки?
- Знаете ли вы, где поженились ваши родители?
- Знаете ли вы, что происходило в семье в то время, когда вы появились на свет?
- Знаете ли вы, почему вам дали именно это имя?
- Если у вас есть братья или сестры, знаете ли вы, что происходило в семье во время их рождения?
- Знаете ли вы, на кого из родственников вы больше всего похожи внешне?
- Знаете ли вы, на кого из родственников вы больше всего похожи по характеру или привычкам?
- Знаете ли вы, какие серьезные болезни или травмы пережили ваши родители в молодости?
- Знаете ли вы, какие самые важные жизненные уроки ваши родители вынесли из своего опыта — хорошего и тяжелого?
- Знаете ли вы, что происходило с вашими родителями, когда они учились в школе?
- Знаете ли вы, из каких стран, народов или регионов происходят ваши предки?
- Знаете ли вы, кем работали ваши родители в молодости?
- Знаете ли вы, какие награды, достижения или значимые успехи были у ваших родителей в молодости?
- Знаете ли вы, в какой школе училась ваша мама?
- Знаете ли вы, в какой школе учился ваш папа?
- Знаете ли вы семейную историю или присказку о родственнике, которым в детстве пугали или поучали?
Письмо предку, которое вы не отправите. Выберите человека, который вызывает у вас сильное чувство, и напишите ему: что хотели бы сказать, о чем спросить, за что предъявить, за что поблагодарить.
Ревизия наследства в двух списках. Честная опись того, что вы получили благодаря семье. В одну колонку то, что хотите нести дальше и передать детям. В другую — то, что оставляете предкам, себе не берете.
Генеалогические сервисы и ДНК-тесты. Полезны как источник фактуры: находятся даты, места, потерянные ветви, живые родственники.
Разговор со старшими. Самый недооцененный инструмент — это просто сесть рядом и попросить рассказать. Пока живы бабушки, дедушки, тети и дяди. Спрашивайте про то, как было: как они познакомились, чего боялись, что помогало держаться, о чем жалеют. Конечно, не превращая в допрос.
Принцип для всех этих упражнений один: если становится тяжело, если поднимается то, с чем в одиночку не справиться, — остановитесь и обратитесь за профессиональной помощью. Саморефлексия хороша до определенной границы, дальше нужен другой человек рядом.
Мы передаем не только травму, но и способ ее преодолевать
И напоследок — про то, что кажется в этой теме самым вдохновляющим и обнадеживающим.
Эпигенетика, наука молодая и быстрорастущая, изучает, как жизненный опыт влияет на работу генов, не меняя саму ДНК. Представьте книгу, в которой появляются пометки: текст остается прежним, но какие-то страницы начинают «читаться» чаще, а какие-то реже.
Долгое время здесь искали ответ на один вопрос: передаются ли потомкам последствия травмы? У детей переживших Холокост действительно находили особенности в работе систем, связанных со стрессом. Но в последние годы картина усложнилась. Исследование 2025 года в Scientific Reports, посвященное уже третьему и четвертому поколениям, аккуратно предполагает: вместе с последствиями тяжелого опыта могут передаваться и механизмы устойчивости.
Еще интереснее, что эпигенетические метки появляются и исчезают вместе с новым опытом. У ветеранов с ПТСР после успешной психотерапии находили изменения в метках генов стрессовой реакции. А в одном эксперименте мышей научили бояться запаха цветущей сакуры, и реакция обнаружилась у потомства; но когда животных от страха избавили, мышата, зачатые позже, не унаследовали ни его, ни связанные с ним изменения.
Вопросов эпигенетика пока оставляет больше, чем ответов. Но сама идея кажется мне очень важной и совпадает с тем, что я вижу в кабинете: люди наследуют не только страх, но и упрямство, юмор, умение держаться друг за друга в плохие времена.
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