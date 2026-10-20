Работа должна быть тяжелой, любовь — заслуженной, а счастье — временным. Как изменить такие семейные установки? Рассказывает Наталья Бехтерева

У меня есть клиентка, назову ее Еленой. Ей 37 лет, она работает в консалтинге и хорошо зарабатывает. Но в последние годы стала замечать — когда дела идут хорошо, вместе с радостью поднимается тревога. На одной из сессий она вспомнила фразу бабушки, ребенком пережившей блокаду Ленинграда: «Хорошо — это всегда временно, лучше сразу готовиться к плохому». Вопрос тут в том, нужно ли это переданное убеждение о мире самой Елене?

Или моя личная история. Я принадлежу к семье исследователей мозга Бехтеревых в пятом поколении, и не всегда это легкая история. Она включает и достижения династии, которыми я горжусь, и груз ожиданий людей обо мне, который пришлось осмыслять. Конечно, это и вопрос о том, что значит продолжать дело предков, а не просто носить их фамилию. Увидеть свое место в семейной цепочке для меня было важно — что из переданного действительно мое, а что можно аккуратно отложить в сторону?

Реконструируя семейную историю клиентов в рамках индивидуальной и групповой терапии, я знаю, что предков не нужно ни романтизировать, ни свергать. Достаточно выяснить, что от них досталось, и решить, что с этим делать дальше.