Как научить ребёнка обращаться с деньгами? Разбираем финансовые привычки, которые формируются из-за нас и раньше, чем кажется

Прямо сейчас миллионы людей уверены, что банковская карта — это что-то вроде волшебной палочки. Показываешь её в магазине и получаешь всё, что хочется. Наивно? Да! Но дети могут себе это позволить (в отличие от их родителей). Когда начинать финансовое воспитание и какие установки о деньгах ребёнок унесёт с собой во взрослую жизнь, рассказывает Алиса Мясникова — психолог, предприниматель и сооснователь Школы финансовой свободы SmartStep.
Финансовое воспитание нужно начинать раньше, чем кажется
Первые представления о деньгах появляются уже в 4–5 лет. Правда, в этом возрасте ребёнок ещё не понимает ни их ценность, ни то, как они зарабатываются. Для него всё выглядит довольно просто: взрослый достаёт карту или купюры, а потом появляются игрушки, еда и новая одежда. Деньги воспринимаются как посредник между желанием и результатом.
Примерно к 6–9 годам дети замечают, что купить можно не всё и не всегда. Они сравнивают себя со сверстниками, обращают внимание на стоимость вещей и всё чаще слышат родительское «нет». Но даже тогда речь идёт скорее об ощущении семейных правил и ограничений, чем о понимании бюджета. Для ребёнка деньги — это прежде всего эмоции, а не система из доходов, расходов и планирования. Фраза «это дорого» не говорит ему о цене, а значит, что мама раздражена, папа напряжён или «моё желание сейчас неуместно».
Частая ошибка родителей — либо слишком рано посвящать детей во взрослые финансовые проблемы, либо вообще не обсуждать эту тему. В первом случае ребёнок начинает тревожиться за благополучие семьи, во втором — придумывает собственные объяснения происходящему.
Гораздо полезнее знакомить детей с деньгами через обычную жизнь: обсуждать покупки, объяснять свой выбор, вместе планировать крупные траты. Например, не просто говорить «нет», а объяснять логику решения: «Мы можем купить это сейчас, но тогда отложим поездку» или «Эта вещь нам сейчас не нужна». Так ребёнок связывает деньги не только с ограничениями, но и с выбором.
При этом знать, сколько зарабатывают родители, ему совсем не обязательно. Важнее понимать общую логику: на что семья тратит деньги, почему одни покупки совершаются сразу, а другие откладываются, и как распределяются расходы. Из таких повседневных наблюдений складывается представление о том, какую роль деньги играют в жизни семьи.
Как родители прививают отношение к деньгам
Финансовые сценарии передаются не столько через разговоры, сколько через поведение взрослых. Дети внимательно наблюдают, как родители распоряжаются деньгами. Если они спокойно говорят: «Сейчас отложим эту покупку и вернёмся к ней позже», то ограничения воспринимаются как нормальная часть жизни. А если любое упоминание финансов вызывает тревогу или конфликт, деньги ассоциируются с чем-то опасным.
Особенно хорошо дети запоминают повторяющиеся фразы. Со временем они даже могут превратиться в правила, например:
- «Деньги достаются тяжёлым трудом»;
- «Не жили богато — нечего и начинать»;
- «Нам это не по карману»;
- «Хочешь — заработай сам».
Ребёнок редко анализирует смысл сказанного. Он скорее делает простой вывод: если деньги вызывают у родителей столько напряжения, значит, с ними связано что-то тревожное.
По этой же причине фраза «У нас нет денег» не всегда работает так, как рассчитывают родители. Если малыш слышит её регулярно (особенно когда мама с папой раздражены), он может переживать за благополучие семьи и даже отказываться от собственных желаний, чтобы лишний раз никого не нагружать. Поэтому важно не только то, что говорят взрослые, но и то, как именно они это делают.
Обсуждать ограничения нужно, но лучше объяснять их через выбор: не «Мы не можем себе это позволить», а «Сейчас мы решили потратить деньги на другое». Такой подход показывает: деньги — это не только ограничения, но и расстановка приоритетов.
То же касается и финансовых трудностей. Полностью скрывать их не стоит — дети всё равно чувствуют, когда в семье что-то меняется. Однако не нужно давать ребёнку лишний повод для переживаний. Достаточно честно сказать: «Сейчас мы стараемся тратить аккуратнее, но это временно, и мы справимся».
Карманные как репетиция взрослой жизни
По сути это первая безопасная тренировка, где можно принимать решения, ошибаться и учиться на последствиях без серьёзных потерь. Особенно она полезна, когда ребёнок уже регулярно сталкивается с небольшими расходами, например, покупает перекусы, ездит на транспорте или встречается с друзьями.
Оптимальный возраст для первых карманных денег — примерно 7–9 лет, когда дети уже понимают простые правила: количество ограничено, средства заканчиваются, а следующая выплата будет позже. Самая здоровая модель: фиксированная сумма, которая выдаётся регулярно и не зависит от поведения, оценок или домашних обязанностей.
Последний пункт особенно важен. Если платить за хорошие отметки или уборку комнаты, деньги воспринимаются как инструмент поощрения и наказания, а не как ресурс, которым нужно распоряжаться. Домашние обязанности — это вклад в жизнь семьи, а не оплачиваемая работа!
Карманные деньги помогают развивать несколько важных навыков:
- Умение выбирать между желаниями
- Планирование
- Понимание, что у решений есть последствия
- Ощущение личной ответственности за свои траты
Отдельный вопрос: нужно ли как можно раньше учить ребёнка зарабатывать? Сегодня дети свободно продают поделки, запускают небольшие проекты или ищут свои первые подработки. И это полезно! Но сначала важно научить их грамотно распоряжаться тем, что уже есть. Иначе деньги превратятся для ребёнка в главную ценность и инструмент, чтобы заслужить одобрение взрослых.
Почему ребёнок тратит всё сразу или копит до тревоги
Не ждите, что он сразу будет обращаться с карманными деньгами разумно. Одни дети тратят всё в первый же день, другие боятся расстаться даже с небольшой суммой. При этом характер имеет значение, но больше влияет то, что происходит дома. Если там тема финансов связана с тревогой, то хочется копить «на всякий случай». А если доступ к деньгам кажется непредсказуемым (сегодня есть, а завтра нет), возникает другая стратегия: скорее тратить, пока можно.
Вот какие финансовые сценарии это формирует:
- Деньги всё время откладываются «на чёрный день».
- Важно контролировать каждую покупку.
- Любые финансовые вопросы откладываются на потом.
- Деньги становятся способом быстро порадовать себя или снять стресс.
Первые пару месяцев с карманными — не показатель, в это время почти любое поведение считается нормой. Забеспокоиться пора, когда быстрые траты, странные покупки или чрезмерная бережливость закрепляются в поведении и идут вместе с сильными эмоциями, например, излишней тревогой перед покупками.
В этот момент родителям хочется взять ситуацию в свои руки. Но полезнее не контролировать, а сопровождать. Если ребёнок потратил всю сумму за пару дней, не читайте мораль, а обсудите произошедшее: что он думает о своём решении и какие выводы сделал? Так до него быстрее дойдёт, что у любого выбора есть последствия.
Вот что НЕ нужно делать, чтобы не усугублять ситуацию:
- Требовать отчёт за каждую покупку
- Постоянно спасать от последствий, которые следуют за решениями ребёнка
- Стыдить и критиковать: «Как можно было так глупо потратить деньги?»
Так ребёнок научится только скрывать ошибки и бояться их. Гораздо лучше работают понятные правила и спокойный разговор.
Сложно планировать расходы на месяц вперёд? Можно сократить период между выплатами. А если ребёнок покупает вещи, которые кажутся вам бесполезными, не стоит сразу всё запрещать. Сладости, игрушки или мелкие онлайн-покупки — тоже часть обучения. Иногда полезно разделить сумму на несколько частей: на текущие траты, удовольствия и небольшой резерв. Но главное — обходиться без стыда и драматизации. Когда ошибки не становятся поводом для конфликта, дети гораздо быстрее учатся ответственности.
Можно ли изменить финансовый сценарий — ребёнку и себе
Хорошая новость для родителей: финансовые сценарии не высечены в камне. Даже если какие-то установки уже сформировались, не значит, что они останутся навсегда.
Но разговорами и сложными методиками сложно что-то изменить. Чтобы убрать старые установки, попробуйте перестроить рутину. Если в семье появятся более понятные правила — обсуждение покупок и последовательный подход к деньгам — новые привычки постепенно вытеснят старые.
Начать нужно с себя и время от времени задавать несколько простых вопросов:
- Как я реагирую на неожиданные расходы?
- Испытываю ли тревогу перед крупными покупками?
- Легко ли мне говорить о деньгах без раздражения и чувства вины?
- Какие финансовые установки я сам когда-то получил от родителей?
А вот принципы, которые помогут создать дома благоприятную финансовую среду:
- Деньги можно обсуждать спокойно и без чувства стыда.
- Любая трата связана с выбором и приоритетами.
- Ошибки — нормальная часть обучения.
- Ценность человека не определяется количеством денег.
Когда ребёнок растёт с такими установками, деньги он воспринимает как инструмент, который помогает решать задачи, достигать целей и чувствовать себя более уверенно.
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